مسلسل يوتيرن الحلقة 3.. ريهام حجاج في مأزق بسبب الحادث

كشفت أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 3 بطولة ريهام حجاج، عن تفاصيل حادث السير التي تمت بسيارة «يارا» مع ابن خالتها كريم قاسم «خالد»، والمأزق الذي تعيشه الآن، بعد صدمهم سيدة على الطريق سقطت جثة هامدة.

مسلسل يوتيرن الحلقة 3

عاشت ريهام حجاج «يارا» ضمن أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 3 يومًا من تأنيب الضمير بعد الحادث، وزاد شعورها بالخوف بعد إرسال شخص مجهول صور للحادث، وهى تظهر فيه مع ابن خالتها «خالد» دون علم زوجها «يوسف»، ما أثار قلقها خاصة وأن زوجها طلب منها قطع علاقتها به بسبب غيرته منه.

تفاصيل الحلقة 3 من مسلسل يوتيرن

وكانت ريهام حجاج «يارا» قبل الحادث في مقابلة مع ابن خالتها كريم قاسم «خالد» دون علم زوجها، ولكن بهدف إصلاح علاقته بوالدته، والتي ساءت بعد زواجه من سيدة أكبر منه بـ15 عاما دون إذنها، ما أثار غضبها وقاطعته.

في الوقت ذاته تحاول «يارا» إصلاح علاقة زوجها مع شقيقته بعد ضبطه لها مع أحد الأشخاص داخل شقتها، ما أثار جنونه وانهال عليها بالضرب المبرح الذي تسبب لها في كدمات وجروح.