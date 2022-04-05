بعد أسبوعين.. صرف مرتبات أبريل 2022 للعمال بـ66 وزارة وجهة حكومية

يستعد العمال والموظفون بـ66 وزارة وجهة وإدارة وجهاز وهيئة تابعة للجهاز الإداري للدولة بعد أسبوعين صرف مرتبات شهر أبريل الحالي بالزيادات والعلاوات التي أقرّتها الحكومة بعد تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهر يناير الماضي.

صرف مرتبات شهر أبريل 2022 على مدار 4 أيام

وبحسب كتاب دوري أصدرَته وزارة المالية نهاية شهر فبراير الماضي حددت مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2022 بالزيادات المقررة من الدولة على مدار 4 أيام.

ووفقاً للكتاب الدوري يبدأ العمال والموظفون في 33 وزارة وجهة أبرزها وزارات «الداخلية والإسكان والصحة وقطاع الأعمال العام والتنمية المحلية والتجارة والصناعة والتضامن الاجتماعي والري والموارد المائية والزراعة والتعاون الدولي والهجرة وشؤون المصريين العاملين بالخارج» صرف مرتبات أبريل 2022 بداية من يوم الأربعاء الموافق لـ20 أبريل الحالي.

20 أبريل بدء صرف مرتبات العمال والموظفين

وتواصل وزارة المالية صرف مرتبات أبريل 2022 يوم الخميس الموافق لـ21 أبريل لـ33 وزارة وجهة وهيئة أبرزها هيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة على الصادات والواردات وهيئة الرقابة الإدارية إضافةً إلى الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهاز المركزي للمحاسبات.

وتتوقف وزارة المالية عن صرف مرتبات أبريل 2022 يومي الجمعة الموافق لـ22 أبريل ويوم السبت الموافق لـ23 أبريل ثم تواصل صرف المرتبات يومي الثلاثاء الموافق لـ 26 أبريل ثم يوم الأربعاء الموافق لـ27 أبريل لكل العاملين بالوزارات والجهات الأخرى.

كان مجلس الوزراء قد أقرّ زيادة الأجور وصرف علاوات دورية للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية مع زيادة الحد الأدنى للأجور من 2400 إلى 2700 جنيه على أن تبدأ في تطبيق الزيادات في بداية العام المالي الجديد في يوليو 2022 قبل أن تبكر مواعيد الصرف لتبدأ مع مرتبات شهر أبريل الحالي نظراً للتداعيات السلبية الاقتصادية الناتجة عن الحرب الروسية في أوكرانيا التي اندلعت في 24 فبراير الماضي.