«القومي للأجور»: صرف «الحد الأدنى» للموظفين في أبريل.. ونتمنى تطبيقه في القطاع الخاص

يتساءل العاملون في القطاع الخاص والعام عن بدء تطبق الحد الأدنى للأجور الذي يمثل نقلة في مرتبات العاملين في الدولة.

وقال مجدي بدوي رئيس المجلي القومي للأجور، إنه سيتم تطبيق الحد الأدني على مرتب الشهر الجاري، لموظفي شركات قطاع الأعمال، وأشار إلى أنه في الوقت الحالي تم تطبيق للحد الأدني للأجور الذي تحدد مسبقا العام الماضي، وصرفه اعتباراً من شهر يناير ويبلغ 2400 جنيه.

وأوضح أن قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص المتمثل في الـ2400 جنيه يتم تطبيقة في جميع الاعمال والأشغال الخاصة حتي الصناعات الصغير والمتوسطة منها، ولا يستلزم ذلك التأمين على العاملين أو تعينهم بشكل رسمي، حيث أن العامل في أي سوبر ماركت أو بقالة أو محلات الالبان يجب ان يحصل على هذا المرتب، ولا يوجد أي أستثاء في تطبيقة.

العاملون بالقطاع العام يحصلون على الحد الأدنى الشهر الحالي

وأضاف بدوي في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أن جميع الشركات التي تم استثنائها يتم متابعها في الوقت الحالي لمعرفة إذا كان هناك تحسن في وضعها المالي لتطبيق الحد الأدني للأجور لموظفيها، حيث يوجد لجان دورية من قبل وزارة القوى العاملة لدراسة اوضاع الشركات والعاملين.

وأشار إلى أنه بالنسبة للقطاع العام وتنفيذ الحد الأدنى للأجور المقدر بـ 2700 جنية فسيتم تطبيقه على مرتبات الشهر الحالي.

أما بالنسبة لزيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 2700 جنيه أسوة بموظفي الدولة، لفت بدوي إلى انه لم يتم حتى الآن اتخاذ أي خطوة جادة لتنفيذة أو إقراره، حيث لم تعقد اجتماعات لمناقشة ذلك، فنحن نحاول عقد جلسات ودية مع شركات قطاع الخاص لمناقشة الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتطوير مرتبات العاملين بجانب استمرار أعمالها، حيث أن الدولة حققت عدد من المميزات حتى تستطيع الاستمرار في أعمالها ومواجهة التضخم وتثبيت سعر الدولار الجمركي، وهو ما يوجب عليها مساعدة العاملين بها.

ولفت إلى أنه سيكون هناك خلال الفترة المقبلة اجتماعات وتحركات لدي المجلس والوزراء المعنيين لمناقشة إمكانية تطبيق ذلك.