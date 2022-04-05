مسلسل دايما عامر الحلقة 3.. مواقف مضحكة نالت إعجاب المشاهدين

تصدر مسلسل دايما عامر الحلقة 3 تريند منصات التواصل الاجتماعي بعد ساعات من عرض الحلقة الجديدة، إذ شهدت أحداثا مثيرة ومواقف كوميدية نالت إعجاب المشاهدين، وكاد أمر عامر عبد الرازق، الذي يقوم بدوره الفنان مصطفى شعبان أن ينكشف لولا تدخل لطفى في إقناع مديرة المدرسة في إبقائه بمنصبه.

وبدأت أحداث مسلسل دايما عامر الحلقة 3، بزيارة «لطفي» لـ«عامر» بعد ما كشف حقيقته، وأنه ليس الخبير التربوي الذي كان من المقرر أن يشغل وظيفة مسئول الشئون الاجتماعية للطلبة، إذ يقنعه بالاستمرار بالعمل في المدرسة، وذلك بعد ما أقنع مديرة المدرسة «زهرة» باستمراره في العمل، ويؤكد له أن لم يعرف أحد في المدرسة هويته الحقيقة، ولذلك عليه العودة لاستلام عمله مرة أخرى.

أحداث مسلسل دايما عامر حلقة 3

وشهدت أحداث مسلسل دايما عامر حلقة 3، ظهور الفنانة أمل رزق التي تشارك في المسلسل كضيفة شرف، إذ تقوم بدور والدة «كريم» أحد الطلاب الذي قام باحتجاز عدد من الطلاب في معمل الكيمياء، تحت اسم عصابة «لا كاسا»، ويتضح أنه يواجه عدد من المشاكل في حياته تدفعه إلى ارتكاب أفعال مماثلة.

قصة مسلسل دايما عامر

وتدور أحداث مسلسل دايما عامر للمخرج مجدي الهواري في إطار من الدراما الاجتماعية والكوميدية، حول عدد من المدرسين والطلاب داخل إحدى المدارس الدولية ويستعرض من خلاله عدد من الأزمات المتعلقة بمنظومة التعليم، بالإضافة إلى مشاكل الطلاب في مرحلة المراهقة، ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم من بينهم مصطفى شعبان، لبلبة، صلاح عبدالله، عمرو عبد الجليل وميرنا نور الدين.