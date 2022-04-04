مصطفى شعبان يستعين بفيلم معالي الوزير في الحلقة 3 من مسلسل دايما عامر

استعان الفنان مصطفى شعبان في مسلسل دايما عامر الحلقة 3 بالقسم الذي تلاه الفنان الرحل أحمد زكي في فيلم معالي الوزير، عندما تولى زمام حقيبة وزارية بالصدفة بسبب خطأ نتيجة تشابه الأسماء.

قسم أحمد زكي في مسلسل دايما عامر

وكان مصطفى شعبان الذي يجسد شخصية مستر عامر عبد الرازق، قد تم تعيينه مشرفا اجتماعيا في مدرسة رؤية الخاصة، عن طريق الخطأ بسبب تشابه الأسماء بينه وخبيرا تربويا في الجامعة الأمريكية.

تعيين مصطفى شعبان مشرف اجتماعي بالخطأ

وشهد مسلسل دايما عامر الحلقة 3 قيام مستر لطفي وكيل المدرسة، من عامر عبد الرازق، أن يقسم على الولاء له، بعدما ساعده في التعيين بالمدرسة بالمخالفة.

وأخرج مصطفى شعبان، ورقة صغيرة تحمل قسما يشبه القسم الذي قرأه أحمد زكي، في فيلم معالي الوزير، عندما أصبح وزيراً بالصدفة، بسبب خطأ من إدارة المراسم بالاتصال به بدلا من أستاذ جامعي يحمل نفس الاسم.

مسلسل دايما عامر بطولة لبلبة، عمرو عبد الجليل، شريف دسوقي، محمد ثروت، كريم عفيفي، محمد محمود، نضال الشافعي، أحمد الشامي، بيومي فؤاد، محمد التاجي، سينتيا خليفة، سماء إبراهيم، تأليف ورشة كتابة، إخراج مجدي الهواري.

وتدور أحداث مسلسل دايما عامر داخل مدرسة خاصة تنقسم إلى ناشيونال وإنترناشيونال، وتدب الخلافات بين الطلاب، وتضطر مديرة المدرسة ميس زهرة وتقوم بدورها لبلبة، للاستعانة بخبير تربوي من الجامعة الأمريكية ليتولى مهام تتعلق بالإشراف الاجتماعي، ويتولى عامر عبد الرازق المهمة بتدبير من وكيل المدرسة مستر لطفي.