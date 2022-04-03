ملخص مسلسل دايما عامر الحلقة 2 بطولة مصطفى شعبان.. تعيين عامر بالخطأ

شهد ملخص مسلسل دايما عامر الحلقة 2 بطولة مصطفى شعبان، عددا من الأحداث، منها تعيين عامر عبدالرازق، مشرفا اجتماعيا في مدرسة خاصة، بالخطأ نتيجة تشابه في الأسماء بينه وخبير تربوي آخر يحمل نفس الاسم، واضطرت مديرة المدرسة لتعيينه بعد ضغط من مستر لطفي وكيل المدرسة، بزعم تفادي الأزمات التي قد تواجهها المدرسة مع الوزارة.

ملخص مسلسل دايما عامر الحلقة 2 بطولة مصطفى شعبان

مسلسل دايما عامر، بطولة مصطفى شعبان، صلاح عبدالله، لبلبة، عمرو عبدالجليل، سينتيا خليفة، محمد محمود، محمد التاجي، شريف دسوقي، محمد ثروت، كريم عفيفي، وبعض الوجوه الشبابية منهم يوسف وائل نور، لمى كتكت، منار عبدالحليم، أحمد عنان، تأليف ورشة كتابة بإشراف أحمد عبدالفتاح، إخراج مجدي الهواري.

غموض العلاقة بين المشرف الاجتماعي ووكيل المدرسة

وشهدت أحداث مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 2، وجود مشروع يحمل اسم عامر اكسبريس، لصالح عامر عبدالرازق، ويتفاجأ بتواجد مستر لطفي وكيل المدرسة في مقر المشروع، ويصاب عامر بصدمة فور رؤيته أمامه.

كما كشفت الأحداث عن محاولة كريم عفيفي، مدرس الألعاب، للتقرب عاطفيا من زميلته بالمدرسة، وتقوم بدورها سنتيا خليفة، التي ترفض حبه لها.

محمد التاجي عاشق للطبخ على السوشيال ميديا

وشهدت الحلقة 2، الظهور الأول للفنان محمد التاجي، ويلعب دور والد ميس فدوى، وتقوم بدورها ميرنا نورالدين، وهو رجل عاشق للطبخ، ويقوم بعمل فيديوهات من داخل المطبخ على السوشيال ميديا.

مسلسل دايما عامر تدور أحداثه داخل مدرسة خاصة، تنقسم لفئتي ناشونال وانترناشونال، وتنشب الخلافات بين الطلاب، ويتدخل عامر عبدالرازق، المشرف الاجتماعي الذي تم تعيينه بالخطأ، لمحاولة إصلاح الأمور، وإنهاء الخلافات بين التلاميذ.