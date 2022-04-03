تعيين مصطفى شعبان بالخطأ في الحلقة 2 من مسلسل دايما عامر: مثل أحمد زكي

شهدت أحداث مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 2، تعيين عامر عبدالرازق، مشرفًا اجتماعيًا في مدرسة خاصة، عن طريق الخطأ نتيجة تشابه الأسماء مع شخص آخر، كما حدث مع الفنان أحمد زكي، عندما أصبح وزيرًا نتيجة تشابه في الأسماء، في فيلم معالي الوزير.

تشابه اسم مصطفى شعبان مع أستاذ جامعي يتسبب في تعيينه بمدرسة خاصة

وخلال أحداث مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 2، فوجئت «ميس زهرة»، مديرة المدرسة، وتقوم بدورها الفنانة لبلبة، بوجود عامر عبدالرازق ويلعب دوره مصطفى شعبان، جاء لاستلام قرار تعيينه مشرفًا اجتماعيًا في المدرسة، عن طريق الخطأ.

أحداث مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 2

وكشفت الأحداث أن مديرة المدرسة، كانت تقصد شخصًا آخر يحمل نفس الاسم، ويعمل أستاذًا للإدارة في الجامعة الأمريكية، وهو الفنان بيومي فؤاد، ولكن إدارة المدرسة استدعت مصطفى شعبان عن طريق الخطأ نتيجة تشابه الأسماء.

وتضطر المدرسة إلى قبول تعيينه في وظيفة المشرف الاجتماعي، بسبب وجود وفد من الوزارة التقى بعامر عبدالرازق واقتنع به.

أبطال مسلسل دايما عامر

مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان، صلاح عبدالله، لبلبة، عمرو عبدالجليل، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، محمد محمود، سماء إبراهيم، سينتيا خليفة، ميرنا نورالدين، تأليف ورشة كتابة بإشراف أحمد عبدالفتاح، إخراج مجدي الهواري.

وخلال أحداث مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 2، نجح عامر عبدالرازق في إنقاذ الطالبات اللواتي احتُجزن من قبل عصابة «لاكاسا دي بابل» داخل معمل الكيمياء بالمدرسة، وسط تصفيق حاد من الطلاب وهيئة التدريس، وجرى اكتشاف أنهم طلاب من داخل المدرسة، فعلوا ذلك بهدف إلغاء بعض المواد الدراسية.