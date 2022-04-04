ملخص مسلسل دايما عامر الحلقة 3 بطولة مصطفى شعبان في رمضان 2022

يبحث الجمهور عن ملخص مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 3، لمعرفة سر العلاقة التي تجمع لطفي وكيل مدرسة رؤية الخاصة، وعامر عبدالرازق، المشرف الاجتماعي، الذي تم تعيينه في المدرسة نتيجة تشابه الأسماء بينه وخبير تربوي آخر.

وضمن ملخص مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 3، زار لطفي ويقوم بدوره صلاح عبدالله، عامر عبدالرازق في مشروع عامر إكسبريس، واصطحبه الأخير لمنزله.

ملخص مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 3

وظهرت الفنانة فادية عبدالغني، في الحلقة 3 باعتبارها والدة عامر عبدالرازق، الذي قدم مستر لطفي لها بزعم أنه صديق قديم لوالده الراحل.

وتخوف عامر من كشف أمره داخل المدرسة، بأنه ليس الخبير التربوي الحاصل على الدكتوراه، ولكن وكيل المدرسة مستر لطفي، طمأنه بأنه لا يوجد شخص يعرف هويته، وعليه العودة لاستلام منصبه بالمدرسة.

شبح الرياضة يرفض الدروس الخصوصية لابنته

وشهد مسلسل دايما عامر الحلقة 3، رفض محمد ثروت الذي يجسد دور مستر فايز مدرس الرياضيات، إعطاء والدته دروس خصوصية.

وشهدت الحلقة 3 ظهور الفنانة أمل رزق، ضيفة شرف باعتبارها والدة أحد الطلاب الذي تنكر في شخصية أحد أفراد عصابة لاكاسا دي بابل، الذي احتجز زميلاته داخل معمل الكيمياء.

وكشفت خلال الأحداث انفصالها عن والد الطالب، الذي أصبح يعيش أزمة نفسية أثرت عليه.

يضم مسلسل دايما عامر، عددًا من الفنانين منهم لبلبة، مديرة المدرسة، عمرو عبدالجليل، صاحب المدرسة، بيومي فؤاد، نضال الشافعي، محمد محمود، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، تأليف ورشة كتابة، إخراج مجدي الهواري.