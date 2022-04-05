محمد رمضان يهرب من مطاردة رجال «وجيه» في مسلسل المشوار الحلقة 3

شهد مسلسل المشوار الحلقة 3 هروب محمد رمضان من مطاردة رجال وجيه بعد معرفتهم بمكانه هو وزوجته في الإسكندرية، وقيامهم باختطاف صديقه سعيد، كما تصدر مشهد هروب محمد رمضان تريندات مواقع التواصل الاجتماعي وقوائم البحث، إذ يبحث قطاع كبير من الجمهور عن ملخص الحلقة الثالثة.

ملخص مسلسل المشوار الحلقة 3 لمحمد رمضان

كما تضمن مسلسل المشوار الحلقة 3 اتصالا هاتفيا من أحد رجال وجيه الذي تم القبض عليه الحلقة الماضية، يهدد محمد رمضان بابنه وزوجته، ليذعر «رمضان» ويذهب مسرعا لأخذ زوجته وابنه ومتعلقاتهما من منزل خالته والهرب بهما بعيدا عن رجال وجيه.