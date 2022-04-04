رجال وجيه يطاردون ماهر.. ملخص مسلسل المشوار لمحمد رمضان الحلقة 3

تصدر مسلسل المشوار لمحمد رمضان ودينا الشربيني تريندات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد ظهور الحقيبة التي أثارت الجدل خلال ظهوره يحملها عبر البوستر الرسمي للمسلسل، قبل عرضه، والمليئة بالدولارات، كما يبحث الجمهور عن ملخص مسلسل المشوار الحلقة 3 بطولة الفنان محمد رمضان، وموعد الحلقة الرابعة والقنوات الناقلة لها.

ملخص مسلسل المشوار لمحمد رمضان الحلقة 3

وشهد ملخص مسلسل المشوار لمحمد رمضان الحلقة 3 قيام رجال وجيه بالوصول أخيرًا إلى «ماهر وورد» محمد رمضان ودينا الشربيني وخطف صديقهم سعيد الذي يقوم بدوره الفنان محمود الليثي، وقيام أحد هؤلاء الأشخاص بتهديد ماهر بزوجته وابنهما رحيم.

وذهب ماهر إلى زوجته وأخذها من العمل، كما طلب من محمد جمعة أن ينقلهما بسيارته خارج المنطقة ليتفادى رجال وجيه، وبالفعل يذهب ماهر لأخذ ابنه رحيم من عند خالته والهرب بهم بعيدًا عن رجال وجيه، ولكنهم قاموا بمطاردته، حتى استطاع في النهاية التخلص منهم دون معرفة مصيره القادم.

أبطال مسلسل المشوار

مسلسل المشوار لمحمد رمضان شارك فيه مجموعة من النجوم، وهم: دينا الشربيني، أحمد كمال، أحمد مجدي، الطفل محمد العزازي، كارولين خليل، محمود الليثي، ندى موسى، والعمل من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.