أكرم حسني يشكر محمد ممدوح بعد ظهوره كضيف شرف في مسلسل مكتوب عليا

وجه الفنان أكرم حسني الشكر للفنان محمد ممدوح بعد ظهوره كضيف شرف في الحلقة الثالثة من مسلسل مكتوب عليا، والتي جسد فيها دور طبيب نفسي.

ونشر «أكرم» صورة تجمعه بمحمد ممدوح في الحلقة، وعلق عليها قائلا: «لما تروح لدكتور نفسي كانت عينه علي طب بيطري.. نورتني يا تايسوني ووحشني الشغل معاك، مكتوب عليا».

ملخص الحلقة الثالثة من مسلسل مكتوب عليا

وشهد ملخص الحلقة الثالثة من مسلسل مكتوب عليا العديد من الأحداث، حيث بدأت الحلقة بسير «جلجل» في الشارع يتحدث بصوت عالٍ كالمجنون بعد ظهور ما يحدث في يومه خلال كلمات مكتوبة على يده، ليرى فجأة عيادة طبيب نفسي ويدخل ليقص عليه مشكلته ويجد له حلا، وقام بدور الطيب الفنان محمد ممدوح الذي تعامل مع «جلجل» على أنه مجنون وأعطاه دواء ضمن جدول المخدرات، ليتغلب على ما يقوله، والذي اعتقد الطبيب أنها هلاوس.

ويتناول «جلجل» بالفعل الدواء وينام ليستيقظ ويفاجأ بوجود كلمات على يده: «حضن، مستشفى العائلة، رقم 32، غيبوبة سكر».

مسلسل مكتوب عليا

مسلسل مكتوب عليا، تدور أحداثه في إطار كوميدي، وهو بطولة أكرم حسني الذي يشاركه في البطولة عمرو عبدالجليل، ريم مصطفى، أيتن عامر، حنان سليمان، أسامة عبدالله، محمد طعيمة، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.

ويتناول المسلسل قصة الشاب جلال مدرس الموسيقى الذي يعاني من أزمات ومشاكل عديدة في حياته، ليهديه باله أن يتصدق لحل مشاكله، وبالفعل يخرج صدقة لرجل في الطريق يبيع المسك ويضع مسكا على يده، ويستيقظ في اليوم التالي ليجد أحداث يومه مكتوبة على يده، ويكتشف أنها ماده مسحورة.