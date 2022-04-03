أكرم حسني يتصدر «التريند» لليوم الثاني على التوالي بسبب مسلسله الجديد

تصدّر أكرم حسني التريند لليوم الثاني على التوالي بعد الإشادة بالحلقات الأولى من مسلسل مكتوب عليا على منصات التواصل الاجتماعي، كما جرى تداول صورة لأكرم حسني من كواليس تصوير المسلسل، بينما تفاعل مع ردود أفعال جمهور المسلسل بعد عرض حلقتيه الأولى والثانية.

أكرم حسني يتصدق على أول شحات يقابله

وكشفت الحلقة الثانية عن قرار جلال (أكرم حسني) للتصدّق على أول شحاذ يلتقيه بسيارته، ليقابل عم جعفر «صلاح عبدالله»، والذي يقبل الصدقة ويمنح «جلال» زجاجة مسك، يضع له القليل منها، ويدعو له قائلًا: «ربنا ينوّر بصيرتك»، وفي اليوم التالي يستيقظ جلال من نومه، ويكتشف المفاجأة.

مكتوب عليا من بطولة أكرم حسني

في البداية انهار «جلال» بعدما وجد ذراعه مكتوبا عليها جمل خارجة عن السياق مثل «القميص اتلسع»، و«وش سلندر»، و«كبدة بايظة»، و«أتوبيس 97»، ليظن في البداية أن أحدًا من أفراد أسرته وراء هذا الأمر، ولكن مع تصاعد الأحداث يجد أن كل جملة مكتوبة على جسده ما هي إلا تحذير لشيء ما سيحدث له في المستقبل.

مسلسل مكتوب عليا من بطولة أكرم حسني والفنانة آيتن عامر.

وتجاهل جلال تلك الجمل في البداية، ولكن عندما بدأ يومه واكتشف أن «وش السلندر» الخاص بسيارته معطل، وأن قميصه عند المكوجي ملسوع، وأن «الأتوبيس 97» هو الأتوبيس الذي لم يلحقه، وأخذ مكانه شخص آخر، فانقلب في الطريق، ليدرك في النهاية بأن دعوة الشحات استجابت عندما قال له ربنا ينوّر بصيرتك.

وستكشف الحلقات المقبلة كيف سيتعامل جلال مع هذه الكلمات على جسده، هل سيستغلها لصالحه أو ستنقلب عليه، خاصةً أن لا أحد يعرف تلك الهبة التي امتلكها.