يبحث الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني الحلقة 3 والقنوات الناقلة، إذ أنَّه من الأعمال الفنية الكوميدية التي يحرص المشاهدين على متابعتها يومياً، خاصة أنَّ الفنان أكرم حسني يقدم لونا مختلفا عما قدمه من قبل.

مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني الحلقة 3 والقنوات الناقلة

يُعرض مسلسل مكتوب عليا من بطولة أكرم حسني، الساعة 6 و45 دقيقة على قناة dmc، إذ تعود الجمهور على استقبال جرعة كوميدية يومياً بعد صلاة المغرب وفطار رمضان.

وعن سبب تحمس الفنان أكرم حسني للعمل، قال في تصريحات تلفزيونية، إنَّ الجمهور يحب الضحك، ويفضل الأعمال الكوميدية، وهذا كان سبب أساسي في قبوله العمل، فضلاً عن تعاون عدد كبير من نجوم الفن معه خلال الأحداث منهم أيتن عامر، وهنادي مهنا، والفنان عمرو عبد الجليل، وعدد أخر من النجوم.

ملخص أحداث الحلقة الثانية من مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني

بدأت تتطور الأحداث خلال مسلسل مكتوب عليا، بظهور كلمات على يد «جلال» الذي يجسد دوره الفنان أكرم حسني، الذي خرج من منزله بسبب ضيقه الشديد من صاحب العقار الذي يسكن فيه مع أهله بحثاً عن حل، ليجد رجل فقير والذي يجسد دوره الفنان صلاح عبد الله، فيطلب منه المساعدة، ويكتب على يديه بمادة مسحورة تقلب حياته رأساً.

كما أن الحلقة الأولى شهدت ظهور الفنانة أيتن عامر التي تحبه دون أن تفصح له، ولكنها تحاول التقرب منها بشتى الطرق، على عكس ما حدث مع أكرم حسني المعجب بشدة بهنادي مهنا.