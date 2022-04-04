أكرم حسني: ربنا وفقني بالخروج من شخصية «أبو حفيظة» والنجاح في أدوار أخرى

قال الفنان أكرم حسني، إن الشعب المصري يحب الضحك بالفطرة ودمه خفيف، ومن الصعب تقديم كوميديا تحوز إعجابه وتدفعه للضحك، ولكن الأمر يعتمد على تقديم مواقف كوميدية، مبينا أنه لا يوجد سر للخلطة الخاصة بها في مسلسلاته.

توفيق للخروج من نمط الشخصية الواحدة

وأضاف «حسني»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، الذي يُعرض على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن الله وفقه ليخرج من شخصية «أبو حفيظة» ويقدم شخصيات أخرى وينجح فيها.

وأوضح الفنان أكرم حسني، أن مسلسل مكتوب عليا تم العمل عليه منذ 7 شهور بشكل يومي مع المخرج خالد الحلفاوي الذي يتفاءل بالعمل معه ولا يبخل بمجهوده على أي فنان في مكان التصوير بجانب خفة دمه، وبالتعاون مع المنتجين كريم وخالد أبو ذكري، والسيناريست إيهاب بليبل الذي طور الشخصيات في المسلسل، موضحا أن الجمهور يشكر في المسلسل بعد مشاهدته في الحلقة الثانية.

بحب توظيف الأغاني في المسلسلات والأفلام

وتابع الفنان أكرم حسني: «أنا بحب الأغاني وبحاول أوظفها في المسلسلات والأفلام وبيجيلي رجع صدى حلو من الناس، وأنا بتبسط لما ألحن مع إني مش دارس موسيقى بس بتيجي جملة في بالي بوظفها في المسلسل أو الفيلم، وأنا بحب المزيكا عشان بتخرجني ديما من المود واتبسط».

ويشارك الفنان أكرم حسني بطولة مسلسل «مكتوب عليا» الفنان عمرو عبد الجليل، والفنانة أيتن عامر، والفنانة هنادي مهنا.