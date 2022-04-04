مسلسل مكتوب عليا الحلقة 2 .. مادة سحرية على يد أكرم حسني تقلب حياته

شهد مسلسل مكتوب عليا الحلقة 2 أمس تطورَا في الأحداث مع شخصية بطل العمل الفنان أكرم حسني، إذ تواصل قنوات «dmc» عرض المسلسل الكوميدي والذي يقوم ببطولته النجم أكرم حسني، ويشاركه البطولة عمرو عبدالجليل، وأيتن عامر، وهنادي مهنا، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج k media كريم أبوذكري بمشاركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل مكتوب عليا الحلقة 2

ومن أهم المشاهد التي جاءت في الحلقة 2 من مسلسل مكتوب عليا، هو ظهور كلمات على يد بطل العمل أكرم حسني، تتنبأ بما سيحدث له خلال الأيام المقبلة، بعد أن وضعها له الفنان صلاح عبدالله على يديه ليتفاجأ بذلك الأمر ويقلب حياته رأساً على عقب.

دور أكرم حسني في مسلسل «مكتوب عليا»

ويقدم الفنان أكرم حسني خلال المسلسل شخصية «جلجل» أو جلال إحسان، وتضم عائلة جلجل كلا من، الفنانة القديرة حنان سليمان التي تلعب دور والدته، وإسماعيل فرغلي الذي يلعب دور والده.

هلا رشدي تتحدث عن تجربتها في مسلسل مكتوب عليا

والمطربة هلا رشدي في أول تجربة لها في التمثيل، وتقدم شخصية شقيقة أكرم حسني «جيجي»، والفنان الكوميدي محمد طعيمة يقدم شخصية خطيبها «علاء» مدرس وصديق جلجل في المدرسة التي يعمل بها، والطفلة هنا زهران التي تقدم شخصية «جليلة» شقيقته الصغرى.

وعبّرت الفنانة هلا رشدي عن سعادتها بأول تجربة تخوضها في مجال التمثيل، مؤكّدة أنَّها لم تكن تتوقع أن تلقى كل هذا القبول، مشيرة إلى أنَّ مشاركتها في مسلسل «مكتوب عليا» جاءت صدفة، عندما شاهدها أكرم حسني في إحدى المناسبات وعرض عليها أن تحضر كاستنج العمل وبالفعل حضرت واقتنع بها المخرج خالد الحلفاوي وأسند لها دور «جيجي» شقيقة أكرم حسني في المسلسل.