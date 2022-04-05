نسيج واحد.. مطرانية بني سويف توزع كراتين رمضان على الأكثر احتياجا «فيديو»

قدمت مطرانية بني سويف، بإشراف الأنبا غبريال، أسقف مطرانية بني سويف، عددا من كراتين رمضان التي تضم سلعا غذائية مختلفة لعدد من مساجد المحافظة لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان المبارك، من أجل تخفيف العبء عنهم وتقديم يد العون لهم.

مطرانية بني سويف توزع السلع الغذائية على المسلمين

وقال القمص أسطفانوس، سكرتير الأنبا غبريال أسقف مطرانية بني سويف، إن هذه ليست المرة الأولى التي يتم تقديم كراتين رمضان أو السلع الغذائية خلال فترة شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أنهم يحرصون على نشر روح من المحبة بين جميع الأقباط والمسلمين في المحافظة، وأن المحبة يجب أن تظهر من خلال أداء بعض الأفعال وليس بالأقوال فقط، وذلك مثل ما أقبلوا على فعله من تقديم المساعدات وتوزيع كراتين من السلع والمواد الغذائية على المسلمين من الأسر الأكثر احتياجًا داخل محافظة بني سويف.

وتابع حديثه خلال بث مباشر مع جريدة «الوطن»: «لازم المحبة تكون ظاهرة على أرض الواقع مش مجرد كلام وبس، وده باين جدًا في علاقتنا مع إخوتنا المسلمين في محافظة بني سويف، وفي مشاركة متبادلة دايمًا بيننا»،، متابعا: «نرفض ظهور كراتين السلع الغذائية أو حتى توزيعها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من خلال نشر الصور أو حتى مقاطع الفيديوهات، لأن ذلك خارج عن إطار هدفنا الأساسي، لأن هدفنا المحبة وإن يصل ما نقدمه لمن يحتاجه».

القس مكسيموس: نحرص على مشاركة إخوتنا المسلمين جميع المناسبات

ومن جانبه، قال القس مكسيموس: «هذه المبادرة توطيد للعلاقات بيننا وبين اخواتنا المسلمين، لنعلن محبتنا، وأن شهر رمضان ننتظره كل عام، لكنه يمر سريعًا، ونحرص دائمًا علي مشاركة إخوتنا المسلمين جميع المناسبات، كما يشاركونا هم أيضًا، في كل المناسبات لنعلن للعالم، لأننا وطن ونسيج واحد وشعب واحد وأمة واحدة».