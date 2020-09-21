مطرانية بني سويف: عودة قداس الجمعة ومدارس الأحد وسط إجراءات احترازية

أعلنت مطرانية بني سويف، اليوم عن موافقة الأنبا غبريال أسقف بني سويف، علي عودة قداس الجمعة وكافة الخدمات الكنسية من اجتماعات ونهضات ومدارس الأحد وأيضا المحاضرة الأسبوعية، نظرا للتحسن الملحوظ والانخفاض الكبير في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وشدد أسقف بني سويف علي الحذر الكامل والتعامل بجدية وصرامة مع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وعدم التهاون في تطبيقها، وخاصة مع انخفاض درجات الحرارة وقدوم فصل الشتاء.