باستثناء مدارس الأحد.. مطرانية بني سويف تستأنف أنشطتها الكنسية

أعلنت مطرانية بني سويف، برئاسة الأنبا غبريال، استئناف كافة الأنشطة والخدمات الكنسية باستثناء خدمة مدارس الأحد (إبتدائي) حيث ستكون بنسبة حضور 50%، مشيرة إلى إلغاء الحجز المسبق، والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال القداسات من تعقيم الكنائس والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات خلال القداسات والأماكن المغلقة.

وترأس الأنبا غبريال أسقف بني سويف، الاجتماع الشهري لكهنة الإيبارشية لمناقشة آخر المستجدات فيما يتعلق بالإجراءات الكنسية للتعامل مع وباء كورونا المستجد، وانخفاض نسبة الإصابات حسب البيانات الرسمية لوزارة الصحة.

وكانت مطرانية بني سويف، علّقت كل الصلوات بكنائس الإيبارشية، منتصف شهر أبريل الماضي نظرًا لظروف جائحة كورونا، واعتذرت عن أي استقبالات رسمية أو شعبية يوم عيد القيامة المجيد، حرصًا على صحة الجميع، في ظل اتخاذ مطرانية ببا عددًا من الإجراءات التي تضمن منع التجمعات، في إطار دعم جهود الدولة المصرية لمجابهة الموجة الثالثة من وباء كورونا المستجد.

وفي سياق آخر، تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

واعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل 412 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، ووفاة 29 حالة جديدة، أمس الجمعة، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.