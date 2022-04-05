كوريا الجنوبية تعلن تسجيل أكثر من ربع مليون حالة إصابة جديدة بـ كورونا

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 266135 حالة إصابة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» و209 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 14267401 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 17662 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها الإنجليزية.

إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: العلماء لا يزالون لا يفهمون تماما متغيرات كورونا

من جانبها، أعلنت «إدارة الغذاء والدواء» الأمريكية أن لقاحات فيروس كورونا المعتمدة حاليًا قد تحتاج إلى تحديث لضمان مستوى مرتفع من الحماية في ظل استمرار تطور الفيروس، مشيرة في وثيقة موجزة قبل اجتماع اللجنة الاستشارية المقرر، غدا الأربعاء، إلى أن العلماء لا يزالون لا يفهمون تماما متغيرات «كورونا المستجد» وفعالية اللقاحات، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».