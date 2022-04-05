إصابة سائق ومواطن في حادثين بسوهاج.. ونقل المصابين إلى المستشفى

شهدت دائرة قسم أول سوهاج، إصابة سائق بجرحٍ طعني نافذ في البطن، وحُجز في مستشفى سوهاج العام، في مشاجرة على أولوية تحميل الركاب بشارع الشهيد في دائرة القسم، كما وفي مركز طما، نشب حريق في شقة بدائرة المركز، وتحرر محضر بالواقعة.

إخطار مدير الأمن بالحادث

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الدخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارين بإصابة سائق بجرحٍ طعني نافذ في البطن، وباندلاع النيران في شقة بسوهاج.

وحُجز «أحمد ا ر ع» 19 سنة، سائق ويقيم دائرة قسم أول سوهاج، في مستشفى سوهاج العام، مصاباً بجرح طعني نافذ بالبطن، واتهم شقيقه «مصطفى.ا.ر»، 34 عامًا، نقاش، ويقيم بالناحية ذاتها، «أحمد ا م ا»، 22 سنة، تباع، ويقيم دائرة القسم بالتعدي على شقيقه بسلاح أبيض، ما نتج عنه إصابته، بسبب أولوية تحميل الركاب بشارع الشهيد دائرة قسم أول سوهاج.

وضُبط المتهم والأداة المستخدمة «سكين» وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأبلغت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

إصابة مواطن في حريق

وفي سياق آخر شهدت دائرة مركز طما، شمال محافظة سوهاج، نشوب حريق بشقة بدائرة المركز، وتبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الثاني على مساحة 50 مترًا ملك «عماد الدين خ ش ع» 45 عامًا، مدرس، ويقيم بذات الناحية ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارة إطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق.

ونتج عن ذلك إصابة مالك الشقة بحروق في بمنطقة الوجه والكتف الأيمن واليدين والعضد الأيسر، في أثناء مشاركته في إخماد النيران، ونُقل إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

وأفاد المذكور بمضمون ما تقدم، وأرجع سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي، مؤكداً احتراق بعض المنقولات المنزلية، ونفى الشبهة الجنائية.