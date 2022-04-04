إصابة شخصين في انقلاب سيارة نقل فارغة بـ«صحراوي سوهاج».. كدمات وجروح

شهد طريق الصحراوي الشرقي بالكيلو 30، بدائرة مركز أخميم، شرق محافظة سوهاج، انقلاب سيارة على جانب الطريق، إثر اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

إخطار مدير الأمن بالحادث

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة أخميم، يُفيد بانقلاب سيارة ووقوع مصابين بالطريق الصحراوي الشرقي بالكيلو 30 دائرة مركز أخميم.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة «نقل» فارغه الحمولة، قيادة «أشرف ا م ع»، 50 سنة، سائق، ويقيم الجيزة، قادمة من القاهرة في اتجاه سوهاج، اختلت عجلة القيادة بيده ما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من قائد السيارة بكدمات متفرقة بالجسم، و«عيد ر ك م»، 44 سنة، عامل، بالشركة المشار إليها، ويقيم بذات الناحية بجروح متفرقة بالجسم، من مستقلي السيارة.

وأفاد المصابان بمضمون ما تقدم، وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

مصرع طفل غرقا بدار السلام

وفي سياق آخر، لقي تلميذ مصرعه غرقًا، في مياه إحدى الترع بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة المستشفى المركزي.

وتلقت الأجهزة بمدرية الأمن بسوهاج، إخطارًا من مركز دار السلام بغرق طفل، إثر لهوه على حافة ترعة انزلقت قدماه، ولعدم إيجادته السباحة غرق بها.