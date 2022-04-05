الاستخبارات البريطانية: «كييف» استعادت السيطرة على شمال البلاد

ذكرت الاستخبارات البريطانية، أنّ القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على شمال البلاد، موضحة أنّ الجيش الأوكراني دفع القوات الروسية للتراجع من مناطق بمحيط كييف وتشيرنيهيف.

وأضافت الاستخبارات البريطانية، أنّ العديد من الوحدات العسكرية الروسية المنسحبة بحاجة لإعادة تسليح قبل نشرها شرقي أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

القصف الروسي

وكان مسؤولون أوكرانيون، قالوا في وقت سابق، إنّ نحو 90% من المباني السكنية تضررت أو دُمرت في مدينة «ماريوبول» الساحلية الأوكرانية، نتيجة قصف روسيا المكثف على المدينة، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وأظهرت لقطات جوية التقطتها طائرة دون طيار «دورون»، آثار أسابيع من القصف على مدينة «ماريوبول» الساحلية الأوكرانية.