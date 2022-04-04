أسيرات أوكرانيا يظهرن حليقات الرأس بعد صفقة التبادل مع موسكو

حالة من الجدل شهدتها صور أسيرات أوكرانيا، بعد ظهورهن عقب عملية تبادل روسيا أسرى مع أوكرانيا، على خلفية الحرب المشتعلة بين الطرفين منذ 24 فبراير الماضي، إذ ظهرت الأسيرات حليقات الرأس.

وقالت أسيرات أوكرانيا، اليوم الاثنين، إن الجنود الروس حلقوا لهن شعر رأسهن، وفقًا لما ذكره موقع «سكاي نيوز عربية».

أسيرات أوكرانيا يظهرن حليقات الرأس

صور الأسيرات، نشرتها صحيفة «كييف إندبندنت» الأوكرانية الناطقة بالإنجليزية، إذ ظهرن أسيرات أوكرانيا دون شعورهن حيث اصطففن وتوسطتهن نائبة رئيس الوزراء إيرينا فيريشتشوك، بعد إتمام عملية تبادل الأسرى، بينما ارتسمت على وجوههن ابتسامة خفيفة تعكس حالهن بعد عملية التبادل.

عملية تبادل للأسرى بين موسكو وكييف

وفي الوقت الذي لا يحق فيه لنساء الجيش الأوكراني حلق رأسهن، فقد ظهرت في الصورة 5 مجندات اختفى شعر رأسهن، وجاءت عملية تبادل الأسرى عقب صفقة تبادل مع موسكو قضت بتسلم 86 عسكريا أوكرانيا، بينهم 15 امرأة مطلع الشهر الجاري، جاء ذلك عقب حلول الشهر الثاني على اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

اليوم الأربعين على حرب روسيا وأوكرانيا

ودخلت اليوم الاثنين، الحرب بين الجارتين يومها الأربعين منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شن حملة عسكرية موسعة على أوكرانيا لحماية إقليم دونباس الانفصالي من طرف واحد شرقي البلاد.

وبحسب وسائل إعلام محلية أوكرانية وعالمية، فإن قوات الجيش الروسي قد ارتكبت مجزرة في الأيام القليلة الماضية داخل مدينة «بوتشا» الأوكرانية، راح ضحيتها مئات الضحايا من المدنيين، فيما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي، إنّ موسكو تتعمد بعملياتها العسكرية إبادة الشعب الأوكراني، الأمر الذي نفته وزارة الدفاع الروسية، ووصفه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأنّه مسرحية سخيفة من قبل الحكومة في كييف، فيما طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق من اليوم بمحاكمة نظيره الروسي بتهمة ارتكاب جرائم حرب.