الجيش الأوكراني يستعيد السيطرة على 11 منطقة في مدينة «خيرسون»

استعادت القوات المسلحة الأوكرانية، السيطرة على 11 منطقة في مدينة «خيرسون» الواقعة في جنوبي البلاد، حيث أفاد تجمع القوات الجنوبية في بيان بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه تم السيطرة على «نوفوفورونتسوفكا - مالا شيستيرنيا - نوفوهريفكا - توبولين - كنيازيفكا - كراسنيفكا - سفوبودن - كاميانكا - بريهريا - كوتشوبيفكا - اورلوف»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

بدورها، أعلنت روسيا، أمس الخميس، أنها ستفتح، اليوم الجمعة، ممراً إنسانياً لإجلاء المدنيين من مدينة «ماريوبول» الساحلية جنوب شرقي أوكرانيا، وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية ستعيد فتح ممر إنساني من «ماريوبول» إلى «زابوروجيا»، في الأول من أبريل اعتباراً من الساعة 10:00 بتوقيت موسكو «09:00 صباحا بتوقيت القاهرة».

وأضافت الدفاع الروسية، في بيان، أن الإجراء اتُخذ بناء على طلب شخصي من رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون ومستشار ألمانيا أولاف شولتس، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقالت موسكو، إن عقوبات واشنطن الجديدة على روسيا، مصحوبة باتهامات وتخمينات لا أساس لها، وأوضح سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، في بيان نشر على صفحة سفارة بلاده في «تيليجرام»، إن الإدارة الأمريكية تحاول مرة أخرى، إظهار موقفها المتصلب من خلال التوسيع المتهور لقوائم العقوبات غير المشروعة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضاف أنطونوف، أن الأمر وصل إلى نقطة أن وزارة الخزانة الأمريكية تهدد الآن بفرض عقوبات على أي تعاون مع موسكو في المجال الفضائي، على الرغم من تأكيدات وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» على ضرورة الحفاظ على الحوار.

«موسكو» تدعو واشنطن لـ وقف التلويح بعصا العقوبات

ودعا الدبلوماسي الروسي، واشنطن، إلى وقف التلويح بعصا العقوبات التي تضرب الولايات المتحدة نفسها وحلفائها.

وكانت وزارة الخارجية الروسية، قالت في وقت سابق، إن موسكو لن تترك الأعمال العدائية لـ «الاتحاد الأوروبي» دون رد، معربة عن أملها في إدارك بروكسل أن المواجهة مع «موسكو» ليست في مصلحتها.

البرلمان الصربي يدعو إلى محاسبة «الناتو» على أفعاله السابقة

من جانبه، قال رئيس برلمان صربيا، إيفيكا داتشيتش، إنه يجب الموافقة على تثبيت الحياد العسكري لـ«بلجراد» في دستور البلاد، داعيا إلى محاسبة حلف شمال الأطلسي «الناتو» على أفعاله السابقة وعدم دعم العقوبات ضد روسيا.

وكانت الحكومة الأوكرانية، أشارت في وقت سابق، إلى إرسال 45 حافلة لإجلاء المدنيين من «ماريوبول» إلى «زابوروجيا»، متهمة القوات الروسية بمنعهم من دخول المدينة.

وكانت روسيا، أعلنت أمس الخميس، منع القادة الأوروبيين ومعظم النواب الأوروبيين من دخول أراضيها ردا على عقوبات «الاتحاد»، على خلفية عملية موسكو العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وأوضحت وزارة «الخارجية الروسية» في بيان، أن القيود شملت أكبر قادة «الاتحاد الأوروبي» وبينهم عدد من المفوضين الأوروبيين ورؤساء هيئات عسكرية أوروبية، إضافة إلى غالبية كبرى من نواب «برلمان أوروبا»، وفاق لما ذكرته إذاعة «مونت كارلو» الدولية الفرنسية.

كما وسعت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الخميس، قوائم عقوباتها على روسيا لتشمل 13 فردا و21 شركة.

وقالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، أمس الخميس، إن «موسكو» تتخذ إجراءات مصطنعة للحفاظ على عملة «الروبل» ودعمها.

رئيس الوزراء الكندي يعقد اجتماعا مع أعضاء وفد برلماني أوكراني في «أوتاوا»

وعقد رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو اجتماعا مع أعضاء وفد برلماني أوكراني في العاصمة «أوتاوا»، وقال المسؤول الكندي، عبر «توتير»، إن الوفد الاوكراني، تحدث عن الدعم الذي تحتاج إليه «كييف» من كندا والعالم، فيما أعلنت رئيسة «البرلمان الأوروبي»، روبرتا ميزولا، أنها في طريقها إلى «كييف».