الجيش الأوكراني يدمر 8 أهداف روسية بينها طائرة مسيرة «درون»

دمرالجيش الأوكراني، 8 أهداف روسية خلال الـ24 ساعة الماضية، وقالت قيادة «القوات الجوية» الأوكرانية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن سلاح الجو دمر طائرتين، وهليكوبتر، وطائرة مسيرة «درون»، و4 صواريخ كروز، فيما أشارت وكالة الأنباء الأوكرانية، إلى أن القوات الروسية، مقتل حوالي 17800 فرد في الفترة من 24 فبراير الماضي إلى 2 أبريل الجاري.

الأركان الأوكرانية: موسكو لا تزال تركز على الاستيلاء على روبيزني وبوباسنا

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، إن «موسكو»، إن جهود القوات الروسية، لا تزال تركز على الاستيلاء على بلدات: روبيزني وبوباسنا، والاستعداد للهجوم على سيفيرودونتسك، والسيطرة الكاملة على «ماريوبول»، وكذلك الوصول إلى فوهليدار ومارينكا

من جانبها، قالت صحيفة «التايمز» البريطانية، إن «لندن» تعتزم إرسال صواريخ مضادة للسفن إلى أوكرانيا لحماية مدينة «أوديسا»، موضحة نقلا عن مسؤول بريطاني رفيع قوله، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قال إن الرئيس الاوكراني فولوديمر زيلينسكي سيحصل على كل ما يطلبه إذا كانت تملكه بريطانيا.

وكان زيلينسكي، قال في وقت سابق، إنه عندما يدافع الناس عن أنفسهم في حرب إبادة وعندما يكون هناك سؤال حول أرواح أو موت الملايين، فلا توجد أشياء غير مهمة، مضيفا في خطاب، إنه لا توجد لحظات غير مهمة وكل شيء يهم. وخاطب الرئيس الأوكراني، رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان وقال إن «كييف» لم تر أي جهد لـ المجر لوقف الحرب.

بدوره، أعلن عضو الوفد الأوكراني في المفاوضات مع روسيا ديفيد أراخاميا، أن بلاده تتفاوض مع الصين بشأن الضمانات الأمنية. وفي وقت سابق، أوضح مدير القسم الأوروبي في وزارة الخارجية الصينية، «وانج لوتونج»، إن «بكين» لم تتلق طلبات من «كييف» بأن تصبح الصين ضامنا أمنيا لـ أوكرانيا.

أراخاميا: أوكرانيا لن توقع على أي اتفاق ينص على حق النقض لروسيا

وأشار أراخاميا إلى أن بلاده لن توقع أوكرانيا على أي اتفاق ينص على حق النقض لروسيا، كما هو الحال في مجلس الامن الدولي.

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا في «تليفزيون تيليثون» إن الحزمة الخامسة من عقوبات «الاتحاد الأوروبي» ضد «موسكو»، التي سيتم اعتمادها قريبا، ستغلق الثغرات للالتفاف على القيود التي تم تحديدها خلال الشهر الماضي.

كوليبا: أوكرانيا تعمل حاليًا على فرض عقوبات على روسيا

وأضاف كوليبا، أن «كييف»، تعمل حاليًا على فرض عقوبات على روسيا تشمل حظر مشتريات الغاز والنفط والفحم، وإغلاق الموانئ العالمية أمام السفن الروسية، وقطع جميع البنوك الروسية عن نظام «سويفت».

وفي سياق متصل، حذرت وزارة الاقتصاد الألمانية، من أن فرض حظر على إمدادات الطاقة من «موسكو» سيضع حدا لازدهار اقتصاد بلاده، وقال روبرت هابيك، وزير الاقتصاد الألماني، نائب المستشار الألماني، أولاف شولتس، في تصريح لقناة «زد دي إف» الألمانية، إنه في حال رفضت روسيا تزويد بلاده بالطاقة فإن ذلك سيهدد بإغلاق أكبر شركة كيميائية في العالم «بي أيه إس إف».

برلين: لا توجد بنية تحتية في بلادنا لاستيراد الغاز والنفط بطرق أخرى

وأوضح هابيك، أنه لا توجد بنية تحتية في بلاده لاستيراد الغاز والنفط بطرق أخرى، وحذر المسؤول الألماني، من أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن نقص الموارد الطاقية يهدد بخطر هجرة شركات الطاقة إلى الخارج، على سبيل المثال إلى آسيا.

بدوره، اتهم نائب رئيس الوزراء البولندي، زعيم حزب «القانون والعدالة» القومي الشعبوي الحاكم في بولندا، ياروسلاف كاتشينسكي، اليوم الأحد، فرنسا وألمانيا بأنهما مقربتان جدا من «موسكو»، منتقدا- في مقابلة نشرتها صحيفة «دي فيلت» الألمانية- «برلين» لعدم تسليمها أسلحة كافية لـ«كييف»، ورفضها فرض حظر على واردات النفط الروسي على الأقل.

من جانبه، نشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، «تشاو لي جيان»، صورة تسخر من تصور واشنطن لمفهوم حرية اختيار الدول للأطراف التي تنحاز إليها خلال وقت الأزمات. وأظهرت الصورة التي نشرها المتحدث الصيني على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، «واشنطن» مجسدة في شخص يحمل مسدسا يصوب إلى رأس شخص آخر ويأمره باختيار طرف ينحاز إليه، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وعلق «جيان»، على الصورة، بالقول، إنه عندما تضغط «واشنطن» على الدول الأخرى حتى تختار طرفا تنحاز إليه، فهذا ما تعنيه في حقيقة.

بدورها، قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، أنه تم تأجيل النظر في مشاريع قوانين متعلقة بـ أوكرانيا في الكونجرس الأمريكي، ويرجع ذلك إلى التغيير بدور الهيئة التشريعية في السياسة الدولية.

«ترامب» يهاجم «بايدن»: الوضع في أوكرانيا جاء نتيجة ضعب الرئيس الأمريكي الحالي

من جانبه، أشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلى أن ضعف رئيس الولايات المتحدة الحالي جو بايدن أدى إلى الوضع في أوكرانيا، مضيفا أمام تجمع حاشد لمؤيديه في «ميشيجان»، أن روسيا نظرت إلى الإخفاقات في انسحاب قوات بلاده من أفغانستان وقرروا تنفيذ عملية عسكرية خاصة.

واعتبر ترامب أنه لا يمكن فعل شيء حيال تدهور حالة رئيس الولايات المتحدة الحالي، الجسدية والعقلية، موضحا أنه في أخطر فترة في الحياة يكون لدى الأمريكيين رئيس لا يفهم ما يحدث، وما يقوله، ومكان وجوده، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال ترامب، إنه بمساعدة أصوات مؤيدي الرئيس السابق في نوفمبر المقبل، لدى الأمريكيين فرصة لوقف التدهور في الولايات المتحدة. وأضاف ترامب، ان بلاده ليست مهددة من روسيا والصين، بل من السياسيين المرضى والمتطرفين الذين يريدون عن قصد أو بغير علم، تدمير الولايات المتحدة. وحث الرئيس الأمريكي السابق، الحاضرين على استعادة السيطرة على الكونجرس في انتخابات التجديد النصفي، المقررة في 8 نوفمبر المقبل. وتابع ترامب قائلا: «سنعود إلى البيت الأبيض».

وتوقع ترامب، حدوث كابوس اقتصادي لـ الولايات المتحدة، مشيرا إلى الركود التضخمي، واصفا الوضع في الاقتصاد الأمريكي بـ كارثة بايدن التضخمية.