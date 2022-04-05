حالة الطقس في الإسماعيلية رابع أيام رمضان.. تحذيرات من ارتفاع الحرارة

تشهد محافظة الإسماعيلية، اليوم، في رابع أيام شهر رمضان المبارك ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ مع استمرار موجة ارتفاع الحرارة بدءًا من السبت الماضي.

ووصلت درجة الحرارة في الإسماعيلية إلى أكثر من 33 درجة مئوية، خلال الأيام الماضية، مع وجود نشاط للرياح المثيرة للأتربة خاصة على الطرق السريعة والصحراوية.

تحذيرات للمواطنين

وحذّرت الهيئة العامة الأرصاد الجوية، عبر بيانات رسمية من أجواء شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال شهر رمضان.

وتوقعت هيئة الأرصاد بأن تسجل القاهرة 39 درجة فيما ترتفع درجة الحرارة الصغرى على كل الأنحاء؛ ليسود طقس معتدل ليلًا من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة الصغرى على القاهرة 22 درجة، وتبقى هذه الأجواء حتى نهاية الأسبوع.

استمرار ظاهرة الشوائب العالقة

وأشار البيان إلى استمرار ظاهرة الشوائب العالقة نهارًا حتى نهاية الأسبوع الجاري بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

وحذّرت محافظة الإسماعيلية المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير على المدينة، خلال الساعات المقبلة، وشهدت طريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي، صباح اليوم، انعدام الشبورة على كافة الطرق السريعة والصحراوية.

وانتشرت الخدمات الأمنية بشكل مكثف على كل الطرق في أول أيام رمضان، على محور 30 يونيو وطرق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، والإسماعيلية بورسعيد، والإسماعيلية السويس الصحراوي.

ونبهت الخدمات المرورية على المواطنين بضرورة الحذر في أثناء السفر، والالتزام بالحارات والسرعات المقررة لعدم وقوع أي حوادث مرورية.