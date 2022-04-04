حالة نفسية وراء تهشيم شاب لـ12 سيارة أمام سنترال الإسماعيلية

كشف شهود عيان عن سبب واقعة تهشيم السيارات بمحيط السنترال الكبير بمنطقة الفردوس في الإسماعيلية، مؤكدين أن الشاب مهتز نفسياً ويعاني من عدم اتزان.

وقال أحد السائقين العاملين في موقف قرب السنترال الكبير في الإسماعيلية إن الشاب يدعى «عصام.م» ومقيم بإحدى قرى مركز الإسماعيلية وكان يعمل «شيال» مع بعض السائقين حتى فترة قصيرة.

سائقون: تعرض لأزمات نفسية

وقال محمد فريد «سائق» إن الشاب تعرض لأزمات نفسية على مدار الفترة الماضية بسبب ترك زوجته له لعدم وجود مكان يستقران به وطرد صاحب الشقة له من مدينة المستقبل في الإسماعيلية.

وتابع: «للأسف زوجته عادت إلى مركز فاقوس بمركز الشرقية وتركت له ولدا يعيش مع جده بمنزله في قرية الضبعية بمركز الإسماعيلية وبدأت حالة عصام النفسية تسوء يوما بعد يوم».

وأوضح السائق أن الشاب اضطر للمبيت في الشارع على مدار الشتاء الماضي في الشارع قرب السنترال ولم يتعرض لأي شخص طوال الفترة الماضية إلى أن وقع الحادث ظهر اليوم.

تهشيم 12 سيارة ملاكي

وهشم عصام في الثلاثينات من العمر 12 سيارة ملاكي تخص بعض الموظفين في إحدي شركات الاتصالات في الإسماعيلية بمنطقة الفردوس.

وقال شهود العيان إن الشاب لم يهرب عقب تهشيم السيارات وظل في مكان الحادث إلى أن وصلت الشرطة وألقت القبض عليه وتم اقتياده إلى قسم شرطة ثان الإسماعيلية.

وطالب السائقون بتدخل أي من الجهات الحكومية لعلاج الشاب نفسيا بسبب مروره بأزمة نفسية علي حد قولهم وتوفير معاش له ومحاولة مساعدته.

لينك الفيديو

https://www.facebook.com/ElWatanNews/videos/1133838064058958/