المنشآت السياحية: المطاعم ستحقق هامش ربح جيد هذا العام بعد خسائر عامين

قال عادل المصري رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية إن المطاعم ستحقق هذا العام هامش ربح جيد مقارنة بالعامين الماضيين الذي تعرضت فيهما غالبية المنشآت السياحية لخسائر كبيرة.

وأوضح أنّ هناك العديد من المؤشرات التي تؤكد أن عام 2022 سيكون عام تحقيق إيرادات جيدة للمطاعم السياحية لعل أهمها تراجع نسب الإصابات بفيروس كورونا محليا وعالميا، فضلا عن عودة المنشآت السياحية حاليا لتقديم كافة الخدمات التي كانت تقدمها للرواد قبل جائحة كورونا عدا الشيشة، إضافة إلى استقبال الزبائن بنسبة 100% من السعة الاستيعابية القصوى للمنشأة السياحية، نهاية بمد مواعيد غلق المطاعم السياحية حتى الساعة 2 صباحا.

جائحة كورونا أثرت بالسلب على إيرادات المطاعم السياحية

وأضاف لـ«الوطن»، أن المطاعم السياحية تعرضت لظروف صعبة خلال العامين الماضيين جرّاء تراجع نسب إقبال الرواد والزبائن بسبب جائحة كورونا التي جعلت غالبية المواطنين المصريين يعزفون عن تناول الطعام خارج المنزل، فضلًا عن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي جعلت المطاعم لا تستقبل الزبائن بكامل طاقتها الاستيعابية.

ولفت إلى أن الإيرادات التي كانت تحققها المنشآت والمطاعم السياحية خلال تلك الفترة لم تكن تكفي لدفع رواتب العاملين ومصروفات التشغيل، موضحا أنه منذ منتصف العام الماضي بدأت المنشآت السياحية في تحقيق إيرادات أعلى مما كانت تحققه في بداية جائحة كورونا التي ضربت العالم فبراير 2020.

أهمية المطاعم والمنشآت السياحية

وأشار إلى أن المنشآت والمطاعم السياحية تعتبر واحدة من أدوات القوى الناعمة للسياحة المصرية القادرة على جذب السياح لزيارة مصر، كاشفا عن أن القرار الذي اتخذته الحكومة المصرية بالسماح لمواطني نحو 180 دولة بالحصول على التأشيرة الإلكترونية لدخول مصر سيسهم في زيادة أعداد السياح الوافدين لمصر خلال الأشهر المقبلة وهو ما يرفع نسب الإقبال على المنشآت والمطاعم السياحية لاسيما الموجودة بالقاهرة والجيزة وشرم الشيخ والغردقة.