القوى العاملة: صرف 17 ألف جنيه معاش شهري لأسرة مصري توفي في إيطاليا

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية في ميلانو، ببحث طلب المواطنة «ع.ج.ع» من محافظة القاهرة؛ لتسوية جميع مستحقاتها التأمينية عن زوجها المتوفى، والذي كان يعمل في دولة إيطاليا والتواصل مع هيئة التأمينات والمعاشات الإيطالية، لمعرفة مستحقاتهم التأمينية لدى الهيئة «الأنبس»، وآليات الحصول عليها.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إنّ الوزير تلقى تقريرًا من الملحق العمالي الدكتور محمود حمزاوي رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو، أشار فيه إلى أنه تحرك على الفور، وتواصل مع هيئة التأمينات والمعاشات الإيطالية «الأنبس»؛ لبحث المستحقات التأمينية لورثة المتوفي، ونجح بالمتابعة المستمرة مع الهيئة في تسوية الحقوق التأمينية للمواطنة المذكورة عن زوجها المتوفى السابق عمله بدولة إيطاليا.

220 ألف مستحقات مصري توفي بإيطاليا

وأكّد تحويل جميع مستحقاتها على حسابها البنكي بأثر رجعي منذ تاريخ وفاة زوجها حتى شهر مارس 2022، بإجمالي 220 ألف جنيه مصري، مع إقرار معاش شهري للمواطنة المذكورة يعادل 17 ألف جنيه مصري اعتبارًا من أبريل الجاري.

وشكرت المواطنة وزير القوى العاملة محمد سعفان، والسفيرة منال عبد الدايم، قنصل عام مصر في ميلانو، ومكتب التمثيل العمالي؛ لسرعة بحث مستحقاتها التأمينية ومساعدتها في الحصول عليها في وقت قصير.