القوى العاملة تبحث تذليل صعوبات سفر العمالة المشاركة في إعادة إعمار ليبيا

عقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، لقاء مفتوحا مع ممثلي تحالف شركات «أوراسكوم للإنشاءات»، و«حسن علام للإنشاءات»، و«رواد الهندسة الحديثة»، في إطار سعى الوزارة لتسهيل سبل عودة العمالة المصرية للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا.

المشاركة في إعادة إعمار ليبيا

وفي مستهل اللقاء، رحب وزير القوى العاملة بالحضور، مؤكدا حرص الحكومة المصرية ووزارة القوى العاملة على العمالة المصرية في الخارج والداخل، لتذليل الصعوبات والمشكلات أمامهم قبل السفر وبعده، خاصة فى دولة ليبيا الشقيقة للعمل في مشروعات إعادة الإعمار.

وأكد سعفان، حرص الوزارة على مصالح الشركات المصرية العاملة داخل الدولة الليبية، ككيانات مصرية داعمة لها، كما تسعى إلى تسهيل أعمالها بالتنسيق والتعاون مع الجانب الليبي، لدراسة سوق العمل والتخصصات والاحتياجات المطلوبة من العمالة المدربة والمؤهلة للعمل في جميع المشروعات المبرمة بين تحالف الشركات والجانب الليبي، وفقا للقوانين وقواعد واشتراطات العمل داخل الدولة الليبية الشقيقة.

منظومة إلكترونية مؤمّنة للشركات العاملة في ليبيا

ووجّه وزير القوى العاملة، مركز معلومات الوزارة بسرعة البدء في عمل منظومة إلكترونية مؤمّنة مخصصة للشركات المصرية العاملة أو الراغبة في العمل داخل دولة ليبيا، ويمكن من خلالها تسجيل العمالة المقرر سفرها للعمل في المشروعات المشتركة بملف خاص، ويكون لكل شركة User و password خاص بها على المنظومة، تستطيع من خلاله تسجيل أعمالها ومتابعة أحوال العمالة.

العمالة المصرية في ليبيا

واستفسر الوزير من ممثلي الشركات الحضور، عن المشكلات والمعوقات التي يواجهونها خلال الفترة الأخيرة، لحلها بالتنسيق مع الجانب الليبي، وإجراءات استقدام العمالة، وأوضاعهم من حيث التأمين الاجتماعي والصحي، وفقا لما يقره القانون الليبي والمصري، مع الأخذ في الاعتبار الاستثناءات الخاصة بالأوضاع التي تمر بها دولة ليبيا الشقيقة.

ووجّه الوزير، بإشراك بعض شركات الخدمات للمشاركة في تلك المشروعات بجانب شركات التحالف، وتزويد الجانب الليبي بالعمالة الفنية المدربة القادرة على إحداث الفارق، من خلال جهودها وأعمالها لخدمة المجتمع الليبي.

من جانبه، قدّم سامح هلال، ممثل إدارة الموارد البشرية بشركة حسن علام، الشكر والتقدير للوزير على حرصه الدائم على مصلحة الشركات والعمالة داخلها، في مصر والدول الخارجية، مؤكدا أنّ التحالف يخطط حاليا لعمل كل المشروعات التي سيتم تنفيذها، لتحديد الاحتياجات الخاصة بها، من حيث أعداد العمال والتخصصات المطلوبة، وفقا للإجراءات التي تقدمها وزارة القوى العاملة المصرية، بالتعاون مع الجانب الليبي.

شركات الإنشاءات والكباري

وأشار إلي أنّ تحالف الشركات العاملة، يمتلك من الخبرات في مجال الإنشاءات والطرق والكباري، ما يؤهله للعمل داخل دولة ليبيا وغيرها من الدول، ويتواجد فيه جميع التخصصات المطلوبة من مهندسين وعمالة فنية مدربة وإداريين، ويضم موظفين من الشركات الثلاث، منوها بأنّه سيتم زيادة تلك الأعداد حال زيادة المشروعات الموكلة للتحالف.

بدوره، قدّم نبيل شنودة، مدير عمليات شركة أوراسكوم، الشكر والتقدير للوزير، على اهتمامه البالغ على مصلحة الشركات التي ستعمل في مشروعات إعمار ليبيا، حيث جرى تأسيس 3 أفرع بالفعل للتحالف داخل الأراضي الليبية، وجار حاليا العمل على الاعتمادات المالية بين الطرفين للبدء في سفر العمالة بعد انتهاء شهر رمضان بالكامل داخل المشروعات التي سيتم تنفيذها، كما أنّ هناك مجموعة مشروعات ما زالت تحت الدراسة، بدءا من الجانب الغربي إلى الجانب الشرقي والجنوبي من الدولة الليبية.

حضر اللقاء من ممثلي تحالف الشركات، محمد فتحي، مدير إدارة الموارد البشرية بشركة رواد الهندسة الحديثة، وحنان كامل، مدير عام إدارة الموارد البشرية بشركة أوراسكوم ، ومحمد مصطفي القرش مدير فرع رواد ليبيا ، وريمون ألفونس مدير فريق العمل، كما حضر من الوزارة، خالد رضوان مستشار الوزير للمعلومات، وإيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني للوزير، وآمال عبدالموجود، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وأحمد يوسف، مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني للوزير، ورضا العربي، عضو المجموعة الفنية للوزير.