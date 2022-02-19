بالأسماء.. تحويل مليون جنيه مستحقات لـ36 من العمالة المغادرة للأردن

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أنّ مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في عمان بالأردن، استطاع بالمتابعة مع المسؤولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، تحويل القائمة الـ69 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 36 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيًا.

وقال الوزير، إنّ المستحقات بلغت 69 ألفاً و304 دولاراً، أي ما يعادل مليون و85 جنيها مصريا تقريبا، ويتواصل المكتب مع الشركة المتخصصة، وتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إنّ الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي في الأردن، ناشد فيه جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة «فيسبوك» الخاصة بالسفارة المصرية في الأردن، للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودًا، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورًا.

وأكد الملحق العمالي بالأردن أنه سوف يتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، فضلا أنه سيقوم بالتنسيق والتجهيز لأرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

وفيما يلي الأسماء المستحقة: