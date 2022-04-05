بينهم 23% سيدات.. التضامن: 13.8 مليون مواطن مؤمن عليهم

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، أن هناك 13 مليون و800 ألف مواطن مؤمن عليهم، تبلغ نسبة السيدات بينهم 23%، أي ما يعادل 3 ملايين سيدة، مشيرة عبر موقعها الرسمي، إلى أن هناك 10 ملايين و748 ألف و636 صاحب معاش ومستحق للمعاش.

دعم نقدي لـ281 ألف من صاحبات الهمم

أضافت وزارة التضامن، أن هناك 281 ألف سيدة من أصحاب الهمم، تستفيد من برنامج الدعم النقدى «كرامة»، بتكلفة مليار و600 مليون جنيه سنويا، مؤكدة أنه يتم العمل على تأهيلهين لسوق العمل، سواء لدى أنفسهن أو لدى الغير، إلى جانب استفادة 126 ألف سيدة من ذوي الهمم، من الأجهزة التعويضية وخدمات التأهيل.

صرف دعم «تكافل وكرامة» 15 ابريل

تبدأ التضامن، في صرف الدعم النقدى «تكافل وكرامة»، يوم 15 أبريل الجاري، أي بعد 10 أيام من الآن، إذ تؤكد الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم البدء في إدخال أسر جديدة لبرنامج «تكافل وكرامة»، خلال شهرأبريل الجاري، لافتة إلى أنه يتم إدخال 250 ألف أسرة كدفعة أولى، ثم الدفعة التي تليها، حتى يتم إدخال 450 ألف أسرة للبرنامج.

قيمة الدعم النقدى «تكافل وكرامة»

أوضحت الوزارة، أنه توزيع الدعم النقدي «تكافل وكرامة» على الفئات الأولى بالرعاية، كالتالي: صرف 500 جنيها شهريا لمستفيدي تكافل، و450 جنيها شهريا للمسنين، إلى جانب صرف 450 جنيها شهريا للأشخاص ذوي الهمم، و350 جنيها لمستفيدي كرامة من الأيتام.

وذكرت التضامن، أنه يتم تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري، لكي تتم متابعة صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، مشيرة إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة، تتواصل طول اليوم، مع مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.