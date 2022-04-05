رغم الصيام والحر.. زحام أمام بنوك الإسماعيلية لصرف معاشات أبريل

شهدت بعض فروع البنوك في محافظة الإسماعيلية زحامًا شديدًا لليوم الخامس على التوالي لصرف مستحقات المعاشات الخاصة بالمواطنين في المحافظة.

واصطف المواطنون بشكل كبير أمام ماكينات الصراف الآلي في الفروع الرئيسية وفي شوراع الإسماعيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء لصرف المستحقات الخاصة بهم.

مواطنون: زحام لليوم الخامس

وقال محمد عبد الحميد، أحد أهالي محافظة الإسماعيلية، إن الزحام يتكرر لليوم الخامس على التوالي وبدأ بشكل كبير من مساء السبت الماضي، مضيفًا: «لليوم الثاني أتواجد أمام ماكينات الصراف الآلي أملًا في صرف مستحقات المعاش الخاصة بي، وأمس قررت المغادرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وطول الانتظار وأيضًا تعطل الماكينات».

وأكد «عبد الحميد»، أن عملية الصرف بدأت مع أول يوم في شهر رمضان وهو ما تسبب في زحام كبير علي الماكينات في المحافظة بالكامل.

صرف المعاشات شهر أبريل 2022

ويواصل أكثر من 10 ملايين شخص علي مستوى الجمهورية من كبار السن، صرف معاشات شهر أبريل 2022، لليوم الخامس على التوالي من ماكينات الصرف الآلي، ويمكن لأصحاب المعاشات سحب مستحقاتهم من منافذ شركة فوري أو المحفظة الإلكترونية بالهواتف المحمولة، إضافة إلى البنوك ومكاتب البريد.

وبحسب بيانات الهيئة القومية للتأمينات، زادت المعاشات بنسبة 13%، ووصلت إلى 3.8 مليار جنيه شهريًا، بينما تبلغ التكلفة السنوية للزيادة 38.4 مليار جنيه، ويصل الحد الأدنى للزيادة إلى 120 جنيها، والأقصى إلى 1222 جنيها.

وقالت الهيئة، وفق تقرير صادر عنها، إن المرحلة الثانية لتحويل البطاقات الزرقاء، ستنتهي آخر أبريل الجاري، أي بعد 25 يومًا، وتشمل 8 محافظات، هي: «كفر الشيخ، الفيوم، قنا، دمياط، المنوفية، بني سويف، القليوبية، المنيا».