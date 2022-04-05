الأرصاد تحذّر من رياح نشطة تستمر 72 ساعة.. وانخفاض جديد في الحرارة قريبا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد اليوم ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة على أنحاء الجمهورية كافة، حيث تكون درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو 10 درجات، بينما يشهد الطقس زيادة في فترات سطوع الشمس نهارا، حيث يكون شديد الحرارة على أنحاء الجمهورية كافة، موضحة أنّ الكتل الهوائية التي تتأثر بها البلاد، قادمة من الصحراء الغربية، فضلا عن امتداد مرتفع جوي بطبقات الجو العليا، ما يعمل على ارتفاع درجات الحرارة الملحوظ.

انخفاض كبير في درجات الحرارة ليلا

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سمر الزهيري، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ الطقس يشهد انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة ليلا، مقارنة بالنهار، خاصة مع غياب أشعة الشمس، حيث يتوقع أن تكون درجات الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى 22 مئوية، والأجواء خلال فترة الليل ستكون معتدلة الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية.

استمرار انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ الارتفاع بدرجات الحرارة مستمر لمدة 72 ساعة مقبلة وحتى الخميس المقبل، حيث يستمر انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، حيث تتراوح بين 38 و39 مئوية على القاهرة الكبرى خلال الـ3 أيام المقبلة، وخلال فترات النهار سيكون هناك تكون للأتربة العالقة بسماء القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، ما يؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية.

نشاط الرياح على بعض المناطق من أقصى غرب البلاد

وأشارت غانم، إلى وجود لنشاط الرياح على بعض المناطق من أقصى غرب البلاد مثل مطروح والسلوم، يكون مثير للرمال والأتربة، موضحا أنّ ارتفاع درجات الحرارة مستمر لمدة 72 ساعة، وبداية من الجمعة المقبل تنخفض درجات الحرارة بمقدار 8 مئوية ليلا ونهارا.

وكشفت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها بوصول درجات الحرارة العظمى الجمعة المقبل، إلى 32 مئوية، والصغرى بين 15 و16 مئوية.