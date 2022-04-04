الأرصاد تكشف توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. درجة الحرارة تصل لـ39

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة طقس 72 ساعة المقبلة، بداية من غد الأربعاء الموافق 5 أبريل، وحتى الجمعة 7 من نفس الشهر، وسط توقعات بارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

توقعات طقس 72 ساعة المقبلة

وبحسب خبراء الأرصاد من المتوقع أن يسود خلال ساعات النهار للأيام الثلاثة المقبلة، طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويكون الطقس خلال ساعات الليل معتدلا على كافة الأنحاء، مع وجود نشاط للرياح على مناطق من غرب البلاد، ربما تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة، وتكون أتربة عالقة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 5 أبريل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 22.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 24.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 6 أبريل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 19.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 19.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 26.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 7 أبريل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 20.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 19.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 26.