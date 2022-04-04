الأرصاد توضح حالة الطقس غدا الثلاثاء رابع أيام رمضان: أخبار غير سارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان صدر عنها منذ قليل، عن حالة الطقس غدًا، حيث تشهد البلاد ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، فضلًا عن عدد من الظواهر الجوية التي تمر بها البلاد.

حالة الطقس غدًا رابع أيام رمضان

ويتوقع خبراء الأرصاد أن يسود حالة الطقس غدًا الثلاثاء الموافق 5 أبريل ورابع أيام شهر رمضان المعظم طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء خلال ساعات النهار، وتنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي على مدار اليوم، ليكون الطقس معتدل على كافة الأنحاء خلال ساعات الليل.

وأضاف خبراء الأرصاد أن البلاد تشهد نشاطًا للرياح التي تكون محملة بالعواصف والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية، وشمال الصعيد.

أما عن حالة البحر الأبيض المتوسط والأحمر، فتكون حالة الأمواج معتدلة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

ووفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فقد جاءت درجات الحرارة المتوقعة على كافة المدن والمحافظات

القاهرة 39-22

الإسكندرية 36-20

وادي النطرون 37-18

طنطا 37-19

شبين الكوم 36-19

دمنهور 37-20

بلطيم 38-21

مطروح 37-20

السلوم 38-21

سيوة 37-22

بورسعيد 35-20

دمياط 35-20

الزقازيق 37-20

المنصورة 39-19

الإسماعيلية 40-19

السويس 31-19

العريش 31-19

رفح 30-20

رأس سدر 39-19

نخل 37-18

نويبع 38-19

طابا 36-20

كاترين 30-19

الطور 35-24

شرم الشيخ 35-24

الغردقة 34-23

مرسى علم 36-22

الفيوم 40-20

بني سويف 40-20

المنيا 39-21

أسيوط 40-20

سوهاج 42-22

قنا 41-22

الأقصر 42-23

أسوان 41-24

إدفو 41-21

أبوسمبل 41-22

الوادي الجديد 42-24

شلاتين 35-19

أبورماد 34-18

حلايب 33-20

رأس حدربة 34-18