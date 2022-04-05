الدنمارك تطرد 15 دبلوماسيا روسيا من البلاد على خلفية جرائم «بوتشا»

أعلنت وزارة الخارجية الدنماركية، اليوم الثلاثاء، طرد 15 دبلوماسيا روسيا من البلاد، وفقا لنبأ عاجل نقله موقع «سكاي نيوز عربية» قبل قليل.

طرد دبلوماسيين روس

وتأتي الخطوة الدنماركية بطرد الدبلوماسيين الروس، بعد نحو يومين من قرار باريس بطرد العديد من الموظفين الدبلوماسيين الروس، على غرار إجراء مماثل اتخذته ألمانيا، بعد أنباء عن ارتكاب الجيش الروسي جرائم حرب وعمليات قتل جماعية في مدينة بوتشا الأوكرانية، وهو الأمر الذي وصفته موسكو بـ«المزاعم»، وقال عنه وزير الخارجي الروسي، سيرجي لافروف، إنّ الرواية الأوكرانية عما يحدث في بوتشا «مسرحية سخيفة من نسج الخيال».

عقوبات اقتصادية على روسيا

وفي ردود فعل أوروبية وعالمية، أصدر الاتحاد الأوروبي بيانا، قال فيه إنّه بصدد وقف واردات النفط والغاز الروسيين، في خطوة جديدة لتوقيع مزيد من العقوبات الاقتصادية على موسكو.