مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة خاصة حول «بوتشا» الأوكرانية اليوم

يعقد «مجلس الأمن الدولي»، اليوم الثلاثاء، جلسة خاصة لمناقشة الأدلة المتوفرة على ما يوصف بجرائم حرب ارتكبتها قوات موسكو خلال سيطرتها على مدينة «بوتشا» القريبة من عاصمة البلاد «كييف».

وقالت السلطات الأوكرانية، إن مدينة «بوتشا»، الواقعة شمال غربي العاصمة شهدت مقتل المئات على أيدي القوات الروسية، فيما نفت موسكو الأمر.

وعقب العثور على نحو 340 جثة عقب مذبحة بوتشا، تعالت أصوات الأوروبيين لمحاسبة «موسكو» على جرائم الحرب وإبادة جماعية محتملة، وفقا لما ذكرته إذاعة صوت ألمانيا «دويتشه فيله».

بدوره، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، أمس الاثنين، إن المعدات الموجهة لـ جيش أوكرانيا قد يكون مصدرها بلاده أو دول أخرى، ووعد مستشار الأمن القومي الأمريكي، بإعلانات جديدة عن مساعدة عسكرية إضافية لـ«أوكرانيا» في الأيام المقبلة.

سوليفان: مباحثات بين الدول الغربية شملت تدابير محتملة على ارتباط بالطاقة

وأوضح سوليفان، أن «واشنطن» وحلفاءها سيعلنون عقوبات اقتصادية جديدة على «موسكو» خلال الأسبوع الجاري، موضحا أن المباحثات بين الدول الغربية تشمل تدابير محتملة على ارتباط بالطاقة.

فيما أعلنت «لندن»، الرئيس الحالية لمجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين، أن رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، سيلقي، اليوم الثلاثاء، كلمة عبر الفيديو أمام المجلس خلال اجتماع سيخصص لأوكرانيا، بمشاركة الأمين العام لمنظمة «الأمم المتحدة» أنطونيو جوتيريش.

ومن المتوقع أن تطغى على كلمة زيلينسكي، الأحداث في «بوتشا»، وتعد كلمة الرئيس الأوكراني، اليوم الثلاثاء، الأولى للمسؤول، أمام «مجلس الأمن» منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة على بلاده في 24 فبراير الماضي.

لندن: سنفضح حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على حقيقتها

وقالت البعثة البريطانية في منظمة «الأمم المتحدة»، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن «لندن» ستحرص على أن يتم سماع الحقيقة بشأن جرائم الحرب الروسية، مضيفة إن بلادها سنفضح حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على حقيقتها.

ميدانيا، أعلنت أوكرانيا العثور على جثث رئيسة قرية «موتيجين» وزوجها وابنهما ورجلين آخرين، وأكدت شرطة أوكرانيا، أن القتلى أعدمتهم القوات الروسية حين دخلت المنطقة الواقعة غربي عاصمة البلاد «كييف»، موضحة أصحاب الجثث الخمسة قتلوا وأيديهم مقيّدة خلف ظهورهم.

وأشارت السلطات الأوكرانية، إلى أن قوات موسكو خطفت أولجا سوخينكو «50 عاما» وزوجها وابنهما في 24 من شهر مارس الماضي، فيما أكد عدد من سكان القرية لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، أن رئيسة القرية وزوجها رفضا التعاون مع القوات الروسية.