أسعار القمح تواصل ارتفاعها عالميا.. وأمريكا تلوح بعقوبات جديدة ضد روسيا

ارتفعت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو التجارية، إلى 10.3 دولارات للبوشل (27.2 كيلو)، منتعشة من أدنى مستوى لها في شهر واحد، قبل أن يسجل السعر 9.8 دولار في الأول من أبريل الحالي، لأسباب تتعلق بارتفاع الطلب والتأثير المحتمل للعقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة وأوروبا على إمدادات الحبوب الروسية بسبب حرب موسكو على أوكرانيا.

الولايات المتحدة تفرض عقوبات إضافية هذا الأسبوع

وألمحت الولايات المتحدة الأمريكية، إلى إمكانية فرض عقوبات إضافية هذا الأسبوع على روسيا، في حين قالت دول الاتحاد الأوروبي، إنّها ستحاسب موسكو بعد ظهور لقطات لجرائم حرب ارتكبتها القوات الروسية في قرية بوتشا مطلع الأسبوع.

وبحسب بيانات Trading Economics، صدّرت أوكرانيا 309 آلاف طن من القمح في مارس 2022، أي أقل بأربعة أضعاف من صادرات فبراير، وجرى تسليمها بشكل رئيسي عبر السكك الحديدية إلى أوروبا، بسبب توقف نشاط الموانئ الأوكرانية في الغالب بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

قصر الإمدادات الزراعية على من اعتبرها دولا صديقة

وفي وقت سابق، كشف الكرملين الروسي، عن أنّه قد يقصر الإمدادات الزراعية على من يعتبرها دولا صديقة، وسط ندرة الإمدادات الغذائية في روسيا والعقوبات المشددة من الغرب.

وقبل الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، شكلت أوكرانيا وروسيا نحو 30% من صادرات القمح العالمية، وتعد روسيا أكبر مصدر للقمح، تليها الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وأوكرانيا وأستراليا والأرجنتين، وأكبر منتجي القمح هم الصين والهند وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا وكندا.

وتاريخيا، وصلت أسعار القمح إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 1350 دولارا في مارس من عام 2022، وبحسب المنصة التي تضم 25 مليون مؤشر اقتصادي، يتوقع تداول القمح عند 1015.75 دولار أمريكي للبوشل بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين، وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع أنّه سيتم التداول عند 1116.43 في غضون 12 شهرًا.