رفع درجة الاستعداد لاستقبال محصول القمح في كفر الشيخ.. 21 صومعة وشونة 

واصل اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، اجتماعاته لمتابعة استعدادات المحافظة لاستقبال موسم توريد القمح بمطاحن وصوامع المحافظة، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء ياسر حفناوي، سكرتير عام المحافظة ووكيل مديرية التموين ووكيل مديرية الزراعة، وعدد من المسؤولين.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن عملية توريد القمح للصوامع الحكومية تعد واجبا قوميا، وسيتم اتخاذ حزمة من التوجيهات والإجراءات اللازمة لتذليل أي معوقات تواجه عملية التوريد.

لجان لمتابعة توريد القمح

وخلال الاجتماع، وجه محافظ كفر الشيخ بتشكيل لجان من الجهات المعنية، لمتابعة إجراءات توريد القمح، ومساعدة المزارعين في توصيل المحصول إلى الصوامع والمواقع التخزينية بالمحافظة.

وأكد محافظ الأقليم، أن صوامع المحافظة جاهزة لاستقبال قمح، وذلك ضمن التيسيرات التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للمزارعين.

رفع درجة الاستعداد لاستقبال القمح

وشدد محافظ كفر الشيخ على رفع درجة الاستعداد القصوى والتأكد من جاهزية الصوامع والشون وكافة المواقع التخزينية لاستقبال موسم التوريد، ولضمان تحقيق أعلى معايير الجودة.

يذكر أن مديرية التموين في كفر الشيخ جهزت 21 موقعا لاستلام محصول القمح من المزارعين، مؤكدة تشكيل لجان الاستلام وغرفة عمليات لمتابعة استلام القمح بشكل يومي من الفلاحين، حيث من المقرر أن يتم صرف ثمن القمح خلال 48 ساعة من الاستلام وذلك تحفيزا للمواطنين على تسليم المحصول للشون والصوامع المعلن عنها فور حصاد القمح.