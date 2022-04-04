ارتفاع أسعار القمح الأمريكي بسبب زيادة الطلب العالمي عليه

ارتفعت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو التجارية، إلى 10.1 دولار للبوشل «27.2 كيلو»، منتعشة من أدنى مستوى لها في شهر واحد عند 9.8 دولار من 1 أبريل الجاري، حيث ضغط المستثمرون على تصدير الحبوب الطازجة من أوكرانيا بعد أكثر من شهر من الغزو الروسي.

توقف نشاط الموانئ الأوكرانية بسبب الحرب

وبحسب منصة Trading Economics، صدرت أوكرانيا 309 ألف طن من القمح في مارس 2022، أي أقل بأربعة أضعاف من صادرات فبراير، وتم تسليمها بشكل رئيسي عبر السكك الحديدية إلى أوروبا، حيث توقف نشاط الموانئ الأوكرانية في الغالب بسبب الغزو.

وسبق أن أعلن الكرملين أن روسيا قد ستقصر الإمدادات الزراعية على «الدول الصديقة» وسط ندرة الإمدادات الغذائية في البلاد والعقوبات المشددة من الغرب.

توقعات بارتفاع جديد في أسعار القمح

ومن المتوقع تداول القمح عند 10.15.75 دولار أمريكي بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية، وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع المنصة، أنه سيجرى التداول عند 11.16.43 في غضون 12 شهرًا، وتاريخياً حسب البيانات المتاحة، وصل القمح إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 13.50 في مارس 2022، بحسب المنصة.

وتعد روسيا أكبر مصدر للقمح تليها الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وأوكرانيا وأستراليا والأرجنتين، وشكّلت أوكرانيا وروسيا ما يقرب من 30% من صادرات القمح العالمية قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأدت الحرب بين البلدين منذ 24 فبراير الماضي، إلى ارتفاع أسعار الحبوب مثل القمح والذرة بشكل كبير، علاوةً على تضرر العديد من الدول المستوردة للحبوب من البلدين في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.