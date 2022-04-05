مذكرة عاجلة تطالب مصيلحي بإجراءات جديدة لصرف السلع التموينية

في مذكرة عاجلة طالبت الغرفة التجارية لكفر الشيخ برئاسة المهندس حاتم عبدالغفار من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بمدّ فترة عمل منافذ صرف المقررات التموينية ساعتين إضافيتين أسوة بالمخابز خلال شهر رمضان الكريم وذلك بناء علي طلب شعبة البقالة والمواد الغذائية بالغرفة.

الأسباب الحقيقة وراء مطالب البدالين التمونيين

وأوضح رئيس الغرفة، وفق المذكرة العاجلة التي حصلت «الوطن» على نسخة منها، أنَّ المواعيد الرسمية لـ منافذ صرف المقررات التموينية على مستوى الجمهورية ثابتة وهي من 9 صباحًا وحتى 9 مساءً يوميا، لكن خلال شهر رمضان الكريم هناك أوقات للإفطار، ووقت لصلاة القيام ويجب احترام الشعائر الدينية البدالين التمونين خلال الشهر الفضيل

وقال «عبدالغفار» إنَّ الغرفة متمثلة في شعبة البدالين التمونين تناشد وزير التموين بفتح نظام صرف المقررات التموينية لمدة ساعتين إضافيتين ليكون من 9 وحتى 11 مساءً خلال شهر رمضان، إذ أنَّ ذلك يعتبر مطلبًا جماعيًا لكل البدالين التمونين حتى يتمكّنوا من أداء شعائرهم الدينية خلال الشهر الفضيل وأن هذا التوجه يتفق مع رغبة الكثير من بدالي التموين على مستوى الجمهورية.

مطالب بتعديل مواعيد صرف المقررات التموينية من مكاتب التموين

وزارة التموين والتجارة الداخلية لم تصدر أي تعليمات عن المواعيد الرسمية للمنافذ التموينية خلال شهر رمضان الكريم، وتمّ تعديل مواعيد عمل المخابز المخصصة لإنتاج الرغيف المدعم خلال شهر رمضان الكريم، وبلغ عددهم نحو 30 ألف مخبز، من الساعة الـ8 صباحًا وحتى الـ5 مساءً، إذ قررت وزارة التموين مدّ العمل ساعتين بعد تقديم طلب إلى وزير التموين للسماح بفتح المخبز ساعتين إضافيتين بعد الفطار، ليكون من الساعة 9 مساءً حتى 11 مساء إذا اقتضت الحاجة.