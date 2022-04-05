من هو عبد المنعم أبو الفتوح بعد ظهوره في الاختيار 3: مع الجميع وضد الجميع

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل الاختيار 3 الذي يعرض رمضان الحالي، تسجيلاً بالصوت والصورة للقيادي الإخواني المنشق عن الجماعة الإرهابية عبد المنعم أبو الفتوح، المحبوس حالياً على ذمة عدة اتهامات في قضايا تتعلق بالعنف والإرهاب.

ولم يظهر في التسجيل الذي عُرض في الحلقة 3 من مسلسل الاختيار 3، الشخصيات التي كان يتحدث عبد المنعم أبو الفتوح إليها، لكنه كان يؤكد في حديثه خطورة وصول مرشح الإخوان إلى الحكم، متسائلاً «أنتوا مش خايفين من سيطرة الإخوان، ده سؤال أنا بطرحه لحضرتك؟»، وتابع: «لا، سيطرتهم بشكل ديمقراطي، لو انتوا مخفتوش من الحكاية دي، يبقى حضراتكم مبتفكروش في مستقبل مصر».

تسجيل عبد المنعم أبو الفتوح في الاختيار 3

واستدرك عبد المنعم أبو الفتوح، قائلًا: «لا مؤاخذة يعني.. ده مش طبيعي إن الجيش المصري يبقى غايب عنه مستقبل مصر، ومنطلق كلامي هو الخوف على المؤسسة، مؤسسة الجيش، وغيرة عليها».

وأكد عبد المنعم أبو الفتوح في ختام حديثه وهو يبتسم: «أنا والله لو بختار بينه (مرشح الإخوان) وبين أي حد من حضراتكم، هدي صوتي لأي واحد فيكم، من غير ما أفكر، من غير ما أفكر، بما فيهم المشير طنطاوي».

تاريخ عبد المنعم أبو الفتوح داخل جماعة الإخوان

ويعتبر عبد المنعم أبو الفتوح أحد أهم القيادات داخل جماعة الإخوان منذ انضمامه للجماعة في السبعينيات من القرن الماضي، وحتى فصله من الجماعة فبراير 2012، عقب قراره بالترشح لانتخابات الرئاسة، وخلال هذه الفترة لعب أبو الفتوح دورًا قياديًا وتنظيميًا داخل صفوف الجماعة، حيث تمكن خلال فترة السبعينيات والثمانينيات من تجنيد عدد واسع من أعضاء وقادة تيار الإسلام السياسي في ذلك الوقت، وضمهم إلى الجماعة، والتحق في سن مبكر بمكتب إرشاد الجماعة في عام 87، وكان عمره آنذاك 36 عامًا، واستمر داخل السلطة الأكثر نفوذًا بالجماعة حتى عام 2009، ثم فصله نهائيًا في 2012.

قبل فصله من جماعة الإخوان، المصنفة بحكم قضائي بأنها جماعة إرهابية، نشبت خلافات بينه وبين عدد من قادة مكتب إرشاد الجماعة، على رأسهم خيرت الشاطر، نائب المرشد وصاحب النفوذ الواسع داخل الإخوان، حيث يُحسب عبد المنعم أبو الفتوح على تيار آخر داخل الجماعة يختلف عن تيار محمد بديع وخيرت الشاطر، وأدت تلك الخلافات إلى خروجه من مكتب إرشاد الجماعة، حتى فصله بعد ثلاث سنوات، اعتراضًا على قراره بخوض الانتخابات الرئاسية التي أعلنت الجماعة عدم خوضها، ثم دفعت باثنين مرشحين، هما: خيرت الشاطر الذي استبعد لاحقًا، ومحمد مرسي الذي استكمل الانتخابات.

عبد المنعم أبو الفتوح: أنا ليبرالي يساري إسلامي

وفي الانتخابات الرئاسية 2012 التي خاضها عبد المنعم أبو الفتوح، قدم برنامجًا سياسيًا وصف نفسه فيه بأنه «يجمع بين الليبرالية واليسارية والفكر الإسلامي» في محاولة لجذب أكبر شريحة من الناخبين والقوى السياسية الداعمة، ومع نهاية الماراثون الانتخابي حل بالمركز الرابع بعد حصوله على أكثر من 4 ملايين صوت انتخابي.