عزازي عن مشاركته في المشوار: اختاروني لشبهي بمحمد رمضان.. وبعتبره زي بابا

حقق الطفل محمد عزازي نجاحًا كبيرًا خلال الأيام الماضية، بعد ظهوره في دور «رحيم» ابن الفنان محمد رمضان والفنانة دينا الشربيني خلال أحداث مسلسل «المشوار» الذي ينافس في السباق الرمضاني 2022، وهو طفل يعشق كرة القدم ولكنه مطارد مع أسرته من قبل رجال وجيه، وذلك بعد نجاحه في فيلم «كازابلانكا» مع الفنان الكبير أمير كرارة.

محمد عزازي يكشف كواليس مشاركته في المشوار

وكشف محمد عزازي في تصريح خاص لـ«الوطن» كواليس مشاركته في مسلسل المشوار، إذ قال إنَّ: «كواليس العمل كانت حلوة وممتعة، ومحمد رمضان ودينا الشربيني كانوا بيساعدوني ويدعموني معظم الوقت، وبعتبر محمد رمضان زي بابا».

وأعرب «عزازاي» عن سعادته بالمشاركة في المشوار مع محمد رمضان ودينا الشربيني، إذ كانا يساعدناه على تخطي الصعوبات التي واجهته في بداية التصوير، مضيفًا أنَّ المخرج محمد ياسين كان يوجه له العديد من الملاحظات في أثناء تصوير المشاهد وتوجيهه بشكل جيد.

محمد عزازي يتحدث عن الشبه بينه وبين محمد رمضان

كما تحدث عن التقارب الكبير في الشبه بينه وبين الفنان محمد رمضان، مبينًا أنَّ فريق العمل كانوا يبحثون عن طفل يؤدي بدور ابن محمد رمضان ويكون قريبًا في الشبه منه، لذلك تقدم إلى الدور من خلال «مكتب كاستينج»، ليختاره بعدها المخرج محمد ياسين من بين 3 أطفال آخرين من خلال تلقينه بعض المشاهد وتجربة أدائها.

ملخص أحداث مسلسل المشوار

شهد مسلسل المشوار خلال الـ3 حلقات الماضية أحداثًا تعريفية بالأشخاص المشاركة في المسلسل، وتسليط الضوء على قصة ماهر وورد وهربهما المستمر من وجيه ورجاله، إضافة إلى القبض على وجيه في الحلقة الثانية في قضية آثار، ومطاردة رجاله لماهر وزوجته وابنه، يقوم ببطولة المسلسل في دور ماهر الفنان محمد رمضان، ودينا الشربيني في دور ورد، وأحمد كمال في دور وجيه، والعمل من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.