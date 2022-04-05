قبل ساعات من عرض الحلقة الرابعة من مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان ودينا الشربيني، وبعد تصاعد أحداث العمل خاصة بعد مطاردة رجال وجيه لماهر وزوجته وهروبهما من الإسكندرية، يبحث قطاع كبير من الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عن مواعيد عرض مسلسل المشوار الحلقة 4 بطولة محمد رمضان والقنوات الناقلة له.

ملخص مسلسل المشوار الحلقة 3

وشهدت الحلقة الثالثة من مسلسل المشوار لمحمد رمضان العديد من الأحداث التشويقية، خاصة بعد وصول رجال وجيه إلى ماهر ومطاردتهم لهم، حيث تواصل أحدهم مع «ماهر» هاتفيا وهدده بإيذاء «ورد» أو ابنهما «رحيم»، لكن ماهر وورد نجحا في نهاية الحلقة في الهروب من مطاردة هؤلاء الرجال.

مواعيد عرض مسلسل المشوار الحلقة 4 بطولة محمد رمضان والقنوات الناقلة له

وفيما يتعلق بمواعيد عرض مسلسل المشوار الحلقة 4 بطولة محمد رمضان والقنوات الناقلة له، نجد أنّ الحلقة الرابعة من المسلسل ستعرض الليلة الساعة 8:10 عبر شاشة قناة DMC، كما تعرض الحلقة في الإعادة الأولى على القناة ذاتها الساعة الثانية من صباح غد الأربعاء، والساعة 1:45 مساءً.

بينما تعرض الحلقة الرابعة من المشوار على شاشة قناة DMC دراما الساعة 11:15، ويُعاد عرض الحلقة الساعة 4:30 صباحا، والساعة 10:30 صباحا، فضلًا عن عرض المسلسل عبر منصة Watch IT الإلكترونية.

كشف سر حقيبة محمد رمضان

وكان محمد رمضان كشف سر حقيبته الكبيرة التي ظهر بها على البوستر الرسمي للعمل، خلال أحداث الحلقة الثانية من العمل، والتي أثارت الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتعليق «رمضان» أنها تحتوي على أشياء مهمة، إذ ظهرت الحقيبة مليئة بالدولارات، التي يخفيها عن أسرته، ويتوقع أن تكون السبب الأساسي في مطاردة رجال وجيه له.