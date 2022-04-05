تداول 5870 طن بضائع و385 شاحنة و30 سيارة ملاكي بموانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر، وصول ومغادرة 8 سفن، ضمن الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع، خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب بيان هيئة موانئ البحر الأحمر.

حركة تداول السفن بموانئ البحر الأحمر

وأفاد بيان هيئة موانئ البحر الأحمر اليوم الثلاثاء، بوصول 5 سفن بضائع، ومغادرة 3 سفن بضائع عامة ومتنوعة، وترسو على الأرصفة 10 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن جديدة اليوم، بالتنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.

حركة تداول البضائع بموانئ البحر الأحمر

وأكد بيان هيئة موانئ البحر الأحمر، أن حركة الصادرات شملت تداول 1705 أطنان بضائع عامة ومتنوعة، و154 شاحنة، و3 سيارات ملاكي، وشملت حركة الواردات تداول 4165 طن بضائع عامة ومتنوعة، و231 شاحنة، و27 سيارة ملاكي.

واستقبل ميناء سفاجا، السفينة «دليلة» بحمولة 87 شاحنة و26 ملاكي، والسفينة «الحرية» بحمولة 62 شاحنة، وغادرت «دليلة» بحمولة 89 شاحنة و3 ملاكي.

وفي ميناء نويبع، جرى إنهاء إجراءات استقبال ومغادرة السفينة «سيناء» والسفينة «عمان»، وجرى استقبال 82 شاحنة بحمولة 107 أطنان بضائع عامة و58 طن بضائع عامة ترانزيت إلى ليبيا، وسيارة ملاكي، وتصدير 65 شاحنة بحمولة 1705 أطنان بضائع عامة.

واستقبل ميناء السويس السفينة «RINA»، قادمة من اليمن، بحمولة 4 آلاف طن ردة.