مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 3 رمضان في محافظة البحر الأحمر

اليوم الإثنين هو ثالث أيام شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1443، الموافق 4 أبريل 2022، ويبحث كثيرون عن مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في محافظة البحر الأحمر خاصة في شهر رمضان المبارك.

مواعيد أذان المغرب في البحر الأحمر

وحسب الهيئة العامة للمساحة يحين موعد أذان المغرب اليوم الإثنين الثالث من شهر رمضان الكريم في تمام الساعة السادسة وأربع دقائق حسب التوقيت المحلي لمحافظة البحر الأحمر.

مواقيت الصلاة في محافظة البحر الأحمر

وتنشر «الوطن» لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في محافظة البحر الأحمر، وذلك حسب الهيئة العامة للمساحة.

ويحين موعد أذان الفجر في الساعة 4:06، والشروق 5:32 صباحا والظهر 11:49 والعَصر3:19 والمَغرب 6:04 والعِشاء 7:20.

درس العصر في مسجد الميناء الكبير بالغردقة

ويعقد الشيخ حسام الدين محمود إمام مسجد الميناء الكبير بالغردقة درس العصر عقب أداء صلاة العصر في صحن المسجد لمدة عشر دقايق، وذلك وفقاً لتوجيهات اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي والتي قررت السماح بدرس العصر وخاطرة التراويح خلال شهر رمضان، في حدود عشر دقائق وخاطرة التراويح ما بين 5 إلى 7 دقائق مع الالتزام بجميع إجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.