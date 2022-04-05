لماذا تراجعت أسعار فول الصويا؟.. «السر في الذرة»

توقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس، وصول إجمالي إنتاج فول الصويا في الولايات المتحدة الأمريكية - أكبر منتج عالمي - لعام التسويق الحالي 2022/2023 من سبتمبر المقبل وحتى أغسطس 2023، إلى مستوى قياسي مرتفع بقيمة 125 مليون طن متري.

توقعات بارتفاع مساحات زراعات فول الصويا لـ 91 مليون فدان بأمريكا

وذكر تقرير المؤسسة، توقعات وزارة الزراعة الأمريكية في 31 مارس لعام 2022-2023، حيث لفتت إلى ارتفاع مساحة فول الصويا إلى 91 مليون فدان، مع تحول كبير من قبل مزارعي الذرة كثيفة الاستهلاك للأسمدة مرتفعة الثمن نحو زراعة فول الصويا.

ومع توقعات الإنتاج الكبيرة، تراجعت أسعار فول الصويا على أساس الاتجاه الهبوطي، منذ صدور تقرير نوايا الزراعة الصادر عن وزارة الزراعة الأمريكية، حيث قدّرت «ستاندرد آند بورز» سعر الطن المتري بـ647.88 دولار في 31 مارس، بانخفاض 15 سنتًا في اليوم.

ررغم الانخفاض الطفيف في الأسعار في الأيام الأخيرة، ظلت مستويات الأسعار الإجمالية مرتفعة إلى حد ما مقارنة بالسنوات القليلة الماضية، وسط شحّ الإمدادات في أمريكا الجنوبية والطلب العالمي القوي على البذور الزيتية ومنتجاتها.

ووفقًا لتقرير وزارة الزراعة الأمريكية في 15 مارس الماضي، يتوقع وصول الطلب على فول الصويا من الصين إلى مستوى قياسي يبلغ 100 مليون طن متري في 2021-22، ما يعكس الانتعاش المطرد في الطلب على الأعلاف من قطاعي الثروة الحيوانية والدواجن.

أسعار الأسمدة

وقال المحللون في مذكرتهم البحثية، إنّ أسعار الأسمدة المتزايدة باستمرار كانت سببًا كبيرًا لإمالة تفضيل المزارعين تجاه فول الصويا والابتعاد عن الذرة، حيث ارتفعت أسعار الأسمدة إلى مستويات قياسية بسبب الطلب القوي ووضع العرض المتقلص باستمرار، خاصة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

وارتفعت أسعار الأمونيا إلى مستوى قياسي بلغ 1625 دولارًا للطن المتري لشهر أبريل، بزيادة 43% عن الشهر الماضي، بينما ارتفعت أسعار فوسفات ثنائي الأمونيوم أو فوسفات DAP إلى 980 دولارًا - 1010 دولارات أمريكية، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008.

وفقًا للمحللين، نظرًا لأن مؤشرات أسعار الأسمدة وصلت إلى مستويات قياسية، فإنّ ضغط تكلفة المدخلات على زراعة الذرة سيكون أعلى بشكل ملحوظ من ضغط فول الصويا في عام 2022، ونظرًا لأن تكاليف الأسمدة تمثل نحو 40% من تكلفة التشغيل لمزارعي الذرة في الولايات المتحدة كل عام، فيتوقع أن يختار عدد كبير من المزارعين الأمريكيين زراعة فول الصويا.

وبحسب تقرير وزارة الزراعة الأمريكية، فإنّ توقعات مساحة الذرة لعام 2022-23 تقل بنحو 4 ملايين فدان عن العام عند 89.5 مليون فدان، وأدنى مستوى لها في 4 سنوات، مشيرا إلى أنّ أكبر منتج ومصدر لفول الصويا في العالم إنتاج البرازيل من الفول للسنة التسويقية 2021-22 (يناير - ديسمبر 2022)، جرى تقليصه بالفعل من تقديرات الموسم المبكر البالغة 145 مليون طن متري، لنحو 122 مليون طن متري بسبب الجفاف الطويل.