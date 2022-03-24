ارتفاع أسعار فول الصويا عالمياً بسبب جفاف الإنتاج بأمريكا الجنوبية

اكتسبت العقود الآجلة لفول الصويا في بورصة شيكاغو الأمريكية للسلع، مزيدًا من الزخم اليوم الخميس مع ارتفاع الأسعار للجلسة الرابعة على التوالي بفعل احتمالية زيادة الطلب على الإمدادات الأمريكية مع تضرر الإنتاج في أمريكا الجنوبية بسبب الأحوال الجوية السيئة.

وسجلت عقود فول الصويا الآجلة، ارتفاعاً بنسبة 0.5% إلى 17.27 دولار للبوشل «27 كيلو»، في وقت خفض الطقس الجاف في أجزاء من البرازيل والأرجنتين من إنتاج الحبوب والبذور الزيتية، مما يعزز الآمال في زيادة الطلب على الشحنات الأمريكية.

الأرجنتين ثاني أكبر مصدر للذرة في العالم

يأتي ذلك بعدما خفضت بورصة الحبوب في الأرجنتين تقديراتها لمحصول الذرة 2021/202 إلى 49 مليون طن مقابل 51 مليون طن في السابق يوم أمس الأربعاء بسبب نقص هطول الأمطار الذي أصاب محاصيل البلاد في وقت سابق من العام، حيث تعد الأرجنتين ثاني أكبر مصدر للذرة في العالم، وأكبر مورد لزيت الصويا ودقيق الصويا، ومورد عالمي رئيسي للقمح وزيت عباد الشمس.

تضرر توريد الحبوب من أوكرانيا بسبب الحرب الروسية

ويتركز الاهتمام في الأسواق الزراعية على الحرب الروسية الأوكرانية التي قلصت الإمدادات من منطقة البحر الأسود، وقالت شركة تجارة الحبوب العالمية «بونج ليمتد» إن مرفقها في ميناء ميكولايف الأوكراني تعرض لبعض الأضرار أثناء القتال في المدينة الساحلية المطلة على البحر الأسود في وقت مبكر من صباح يوم أمس الأول الثلاثاء، حيث تم إغلاق المنشأة، التي تضم مصنعًا لمعالجة البذور الزيتية وتخزين الحبوب وعمليات تحميل الصادرات، منذ غزت روسيا أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه توزيع 500 مليون يورو «550 مليون دولار» لمساعدة المزارعين والسماح لهم بزراعة المحاصيل في الأراضي البور لتخفيف ارتفاع أسعار الغذاء والنقص المحتمل الناتج عن الحرب الروسية في أوكرانيا.