مطار القاهرة الدولي يدشن مبادرة بعنوان «متحفنا صديق لطفل التوحد»

تزامنا مع اليوم العالمي للتوحد، أعلن متحف مطار القاهرة «صالة 2»، عن إطلاق مبادرة مجتمعية باسم «متحفنا صديق لطفل التوحد»، حيث قام متحف مطار القاهرة الدولي صالة 2 بتجهيز بعض التدريبات المتحفية التي تساعد الأطفال من مصابي التوحد على الدمج المجتمعي كما تساعد تلك التدريبات على تطوير بعض من مهارات التواصل وكذلك لافتات للتوعية باضطراب التوحد.

شريط البازل الأزرق شعار المبادرة

واتخذت المبادرة طبقا لما تم الإعلان عنه في بيان صحفي لقطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، شريط البازل الأزرق شعارًا لها، وحسب منظمة «مجتمع التوحد»، الأمريكية فهو يرمز إلى تعقيد وتنوع الأفراد والأسر الذين يعيشون مع هذه الحالة.

وأضافت المنظمة عبر موقعها الرسمي أن هذا الشريط يعكس التضامن أكثر وأن مريض التوحد ليس وحده وإنما هو جزء من لغز كبير في الحياة ويعكس أيضًا مدى غموض عالم التوحد بالنسبة لنا.

علامات الإصابة بالتوحد

وعن سبب اختيار الأزرق ليكون شعارا للمبادرة، قال البيان إن اللون الأزرق هو اللون المعبر عن دعم مرضى التوحد وتعددت الأسباب وراء هذا الاختيار، حيث يرجح البعض أنه تم اختيار الأزرق لأن الدراسات أثبتت أن التوحد يصيب الذكور أكثر من الإناث لذلك تم اختيار الأزرق، في مقابل الوردي لسرطان الثدي، وهناك رأي آخر، أن الأزرق يعكس الصدق والعمق والذكاء، وهي الصفات الأبرز التي تميز مصابي التوحد.

وتم توجيه مشرفي متحف مطار القاهرة الدولي للتعرف على مصابي التوحد من خلال عدد من العلامات أبرزها حساسيته المفرطة للأصوات وردود الفعل المتباينة والبكاء أو الضحك في مواقف مختلفة وصعوبة التواصل مع الآخرين وتجنب النظر في العين وهي كلها إشارات تختلف من طفل لآخر.